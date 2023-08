Valeo uccide i motori termici: 'Sono finiti, non c'è più innovazione'

Se da una parte continuano ad essere molti gli scettici nei confronti delle auto elettriche, cresce dall'altra il partito dei contrari al motore termici. Fa senza dubbio parte di questo secondo “partito” anche Valeo, azienda leader a livello mondiale della componentistica.

Con una storia superiore al secolo come leader mondiale nella fornitura di componenti auto, con 110mila dipendenti e sedi in 29 Paesi, 183 fabbriche e 65 centri di ricerca e sviluppo, per un fatturato da 20 miliardi di dollari, Valeo rappresenta senza dubbio un attore protagonista del settore, ed è proprio per questo che le sue dichiarazioni hanno una certa rilevanza.

"Non c'è più innovazione nel motore a combustione interna, è finita", dice senza troppi giri di parole Christophe Périllat, direttore generale di Valeo, pronto quindi ad abbracciare e sostenere la transizione verso l'elettrico.

Nel corso dei primi sei mesi del 2023 Valeo ha avuto ordini per 18.8 miliardi di euro di cui 5 dal comparto elettrico. Il mercato, entro il 2035, anno in cui scatterà il ban di Ue su benzina e diesel, dovrebbe valere 200 miliardi di euro, e secondo Perillat “Abbiamo la capacità di essere nel primi 3 produttori di apparecchiature che elettrizzeranno il mondo”, riferendosi alla sua multinazionale.

Parlando invece della crisi dei semiconduttori, il manager transalpino sottolinea come la situazione stia decisamente migliorando rispetto a soltanto pochi mesi fa: “Le cose vanno molto meglio, anche se ci sono ancora problemi qua e là. La situazione non è affatto paragonabile al 2022”, una notizia quindi ottima per il mercato e soprattutto in ottica di una graduale riduzione dei tempi di consegna.

Valeo si è anche ben radicata nel mercato della micromobilità urbana, rappresentata ottimamente dai quadriciclo Citroen Ami e Fiat Topolino per cui potrebbe arrivare una versione da 80 km/h L'azienda produce il motore elettrico a 48V presente nello stesso mini veicolo, sulla base dell'alternatore di avviamento della Golf.

"La mobilità con 2, 3 o 4 ruote è molto varia e ci consente di implementare le nostre tecnologie – ha concluso Christophe Périllat - assisteremo a una proliferazione di progetti urbani leggeri…e spero motorizzati da Valeo! In ogni caso, le cose sembrano già avviate nel migliore dei modi”.