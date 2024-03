Valentino Rossi e Yamaha, voci di un clamoroso matrimonio bis

Valentino Rossi e Yamaha, tutto pronto per il matrimonio bis? Per le voci che serpeggiano nei paddock in questi ultimi giorni, rilanciate da diverse testate anche italiane, la risposta sarebbe affermativa.

Era novembre 2023 quando vi riportavamo la notizia che Valentino Rossi e il Team VR46 stavano per tornare al vecchio amore, e in questi ultimi mesi l'indiscrezione non è andata a scemare, tutt'altro, ha preso forza arrivando appunto alle voci di questi giorni.

Ebbene, diversi gli indizi che spingono verso il divorzio del team del Dottore da Ducati, a cominciare dal più banale, il contratto in scadenza al termine di questa stagione. C'è poi da fare i conti con un corteggiamento dei giapponesi che va avanti da anni, anche perchè i rapporti fra Valentino Rossi e il marchio dei tre diapason non si è mai definitivamente interrotto, basti pensare che il Numero 46 è brand ambassador della stessa azienda.

Secondo quanto riferisce MowMag sembra che il Dottore abbia richiesto a Gigi Dall'Igna la Desmosedici GP24 factory per Bezzecchi, ma la risposta è stata negativa (ovviamente il condizionale è d'obbligo), e il Bez è in difficoltà in questo primissimo scorcio di stagione con la Ducati dell'anno scorso.

Sul piatto vi sarebbe una ricca offerta presentata da Yamaha a Valentino in vista quindi del 2025, che avrebbe tra l'altro ricevuto anche il benestare di Dorna, che non disdegnerebbe un weekend congiunto MotoGp, Formula 1.

Del resto Carmelo Ezpeleta, il grande capo del circus, ha votato in favore delle concessioni ai giapponesi (di modo da cercare di contrastare l'egemonia di Ducati), e nel contempo deve sempre avere un occhio di riguardo per lo spettacolo e un binomio Yamaha-Rossi sarebbe perfetto per mantenere alta l'attenzione degli sponsor.

Tra l'altro anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse, ha accennato a dei cambiamenti in vista del 2025: "Sarà difficile per noi mantenere tutte le squadre l’anno prossimo – le parole a Sky - altri produttori stanno spingendo per avere squadre satellite. Hanno anche l’opportunità di offrire grandi sconti perché ricevono pagamenti bonus dall’organizzatore quando gestiscono una squadra satellite". Insomma, se son rose...

