Valentino Rossi-Yamaha, niente matrimonio bis: 'Giapponesi sorpresi'

Il team VR46 di Valentino Rossi sembra che sceglierà come partner principale Ducati, e non Yamaha come molti fan auspicavano (non ché gli stessi giapponesi). Si preannunciano grossi cambiamenti all'interno della Moto GP, con l'interesse di Liberty Media per l'acquisto dei diritti della competizione.

Sarà a partire dalla stagione 2027 che il Team VR46 di Valentino Rossi sarà il principale partner di Ducati, con accordi preliminari già in atto. Tuttavia, il futuro del Team Prima Pramac è incerto, anche questo potrebbe confermare la partnership con Ducati per altri due anni, consapevole delle incertezze future, oppure potrebbe diventare il team satellite Yamaha a partire dal 2025.

Entrambi gli scenari presentano vantaggi e svantaggi, sia dal punto di vista tecnico che economico. La decisione del Prima Pramac dipenderà da una serie di fattori, tra cui la capacità di sostenere gli impegni finanziari a lungo termine e le opportunità offerte da entrambe le case motociclistiche.

Inoltre, le scelte dei team influenzeranno anche il mercato dei piloti, con possibili movimenti strategici da parte di questi (per interessi personali) e delle squadre stesse per massimizzare le proprie opportunità di successo. In un contesto così dinamico, le decisioni devono essere ponderate attentamente.

Insomma, Valentino Rossi continua a essere un'icona nel mondo delle corse su due ruote e della MotoGP nonostante abbia appeso il casco al chiodo da tempo. I caschi replica di Rossi, in particolare quelli storici con il sole e la luna, continuano a godere di grande popolarità tra i clienti dell'azienda produttrice "Dainese". Anche in Cina, il casco dedicato alla figlia di Rossi con la rosa rimane molto apprezzato.

Inoltre, Rossi sta attivamente lavorando ad una nuova tuta per le corse, più leggera: un progetto al quale lavora da anni, già da prima del suo ritiro. Insomma, l'influenza del dottore all'interno del mondo della Moto GP è ancora fortissimo e le sue decisioni hanno la forza di influenzare le mosse di interi team.

