'Valentino Rossi è ancora il più venduto'. L'AD di Dainese: 'Lui è un genio'

Nonostante abbia appeso il casco al chiodo ormai da tempo, Valentino Rossi continua ad essere un volto simbolo delle due ruote e della MotoGp. Lo si capisce chiaramente da quanto rivelato da Angel Sanchez, l'amministratore delegato di Dainese, intervistato dagli spagnoli di Marca.

"In questo momento stiamo lanciando la Misano 3 D-Air (una tuta da corsa ndr) – le parole di Sanchez - che nasce tutta da un'idea di Valentino Lui è arrivato un giorno, era all'ultimo anno della sua carriera, e ha detto: 'Guarda, la tuta è fantastica, mi protegge, hai fatto un ottimo lavoro... ma pesa molto. Cosa possiamo fare?" E abbiamo iniziato a lavorarci. Siamo riusciti a rimuovere il 15-20% del peso. Abbiamo la tuta più leggera sul mercato”.

Quindi l'ad di Dainese aggiunge: “Valentino è un grande ed è sempre bello ascoltare le grandissime persone e i geni. Sì, gli mandiamo i prodotti e lui li testa – ammette - è un valore importante per questa azienda”.

Valentino Rossi, che potrebbe riunirsi a Yamaha nel 2025, continua ad essere il preferito dai clienti di Dainese: "Continuiamo a vendere tanti caschi Valentino – ha continuato Sanchez - hanno una grande tiratura. Anche quelli di Simoncelli, in quanto personaggio importante. Valentino continua ad essere una risorsa molto importante per l'azienda – ha ribadito - alcuni dei suoi caschi replica sono i prodotti più venduti, è il numero 1, quello che vende di più”.

I caschi che vendono di più del Dottore sono quelli storici con il sole e la luna, mentre in Cina quello più apprezzato è quello con la rosa che Valentino Rossi, che ha ammesso di non aver ancora superato il duello con Marc Marquez, aveva dedicato alla figlia. "Dainese è un'azienda che funziona molto bene – ha concluso l'AD - ha le idee molto chiare, con l'obiettivo di innovazione e crescita. Abbiamo inventato tante cose come l'arbiag e la gobba, ma dobbiamo restare al di sopra di tutti”.

