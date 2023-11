Valentino Rossi e il team VR46 tornano al vecchio amore? Trasloco in Yamaha dal 2025

Valentino Rossi sarebbe pronto a riabbracciare la Yamaha. E' questa l'indiscrezione che viene segnalata da Gunther Wiesinger, giornalista di vecchia data della MotoGp, nonché prima firma di SpeedWeek, così come si legge su MowMag.com.

Secondo lo stesso il Team VR46, protagonista quest'anno di una stagione fantastica con Bezzecchi in terza posizione dietro solo a Jorge Martin e Pecco Bagnaia, (i due contendenti per il titolo), potrebbe a breve cambiare scuderia, passando da Ducati a Yamaha.

La squadra del Dottore sta attraversando dei profondi cambiamenti grazie anche all'arrivo di Pertamina, sponsor molto importante che ha dalla sua 3,8 miliardi di utili. “A Doha si è saputo che l'ambasciatore Yamaha, Rossi, ha già raggiunto un accordo con la Yamaha per due anni: 2025 e 2026 – scrive Wiesinger su Speedweek come riporta MowMag - il team competerà con le M1. Dopotutto, The Doctor ha vinto quattro dei suoi nove titoli mondiali (2004, 2005, 2008 e 2009) con la Yamaha. Quindi con ogni probabilità gestirà l’unico team cliente Yamaha MotoGP nel 2025. E nel team almeno uno dei due piloti riceverà una moto ufficiale uguale a quella che avranno i piloti factory del 2025, così come accaduto con Luca Marini nel primo anno della VR46 con Ducati nel 2022”.

Ovviamente stiamo parlando di indiscrezioni, nessuna notizia ufficiale ne certa, ma in ogni caso si tratta di una nuova che giunge da una fonte molto accreditata come appunto il giornalista tedesco veterano della sala stampa delle MotoGp.

Uccio Saluccio, così come Valentino Rossi, che secondo Fernandez andrebbe a podio oggi, hanno rilasciato delle dichiarazioni che vanno nella direzione opposta, ma comunque nulla sarà da lasciare al caso e dopo Valencia, dove si correrà il prossimo weekend come da date del calendario MotoGp 2023, forse si saprà qualcosa di più rispetto al futuro.

Rossi e Uccio hanno sempre mandato messaggi d'amore a Yamaha ma nel contempo hanno sempre fatto sapere che il rapporto con Ducati è molto saldo sia per il presente quanto in vista del futuro.

Secondo MowMag a spingere verso la soluzione Yamaha potrebbero essere stati però Dorna e Carmelo Ezpeleta, secondo cui ogni casa costruttrice dovrebbe avere un team privato, cosa che ad oggi non avviene vista “l'assenza di Yamaha”.