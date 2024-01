Valentino Rossi a sorpresa! In pista a Portimao nel test Ducati: sfida a Marquez

Il circus della Superbike è attualmente in Portogallo, a Portimao, per portare avanti nuovi test stagionali, un’occasione ghiotta per Ducati che ha portato con sé buona parte del team MotoGP. In più si è fatto vedere anche un ospite eccellente: Valentino Rossi.

Senza infrangere alcun regolamento (ci mancherebbe!) Ducati si è presentata in Algarve con la squadra MotoGP quasi al completo. A Portimao si sono visti i piloti titolari Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini ma non solo, anche i fratelli Alex e Marc Marquez del team Gresini, Franco “Morbido” Morbidelli del team Pramac, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio del nuovo Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Non manca quasi nessuno: sottolineiamo il quasi perché all’appello non c’è Jorge Martin.

I piloti Ducati potranno testare soltanto la V4 S, poco male però, visto che Portimao è un circuito ufficiale: il GP del Portogallo è solo la seconda gara del campionato in partenza e si corre già nel weekend del 23 e 24 marzo 2024, in programma subito dopo il debutto in Qatar nel weekend del 9-10 marzo. Come anticipato sopra, sul circuito si è fatto vedere anche Valentino Rossi, che nella due-giorni di Portimao sarà in sella alla Yamaha R1.

I test sono iniziati alle 10:00 di questa mattina, ora locale, con le Ducati che hanno subito avuto qualche problema di mappatura. Se Toprak Razatlioglu è stato il più veloce in assoluto, fra gli “ospiti” è stato Bagnaia a stampare un buon 1:44.314. Valentino Rossi, scavalcato da Di Giannantonio, Mobidelli e Bezzecchi, si è “accontentato” di 1:46.233 battendo Luca Marini ed Enea Bastianini.