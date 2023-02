Valentino Rossi show a Bathurst: primo nella sessione 2 e battuto Schumacher

Clamoroso debutto di Valentino Rossi alla 12 ore di Bathurst. Sul mitico Mount Panorama, iconico circuito australiano che prevede una serie di salite e discese da vertigini, contornate da tornanti e lunghi rettilinei, l'ex campione della MotoGp ha chiuso la seconda sessione di qualifiche al primo posto assoluto.

Dopo i primi test a Dubai con la Bmw M4 GT3, Valentino Rossi è sceso in pista nella terra dei canguri, dove si sono tenute nelle scorse ore le prove riservate ai cosiddetti piloti “Bronzo”. Inizialmente la sessione ha visto una lotta serrata fra l'idolo di casa, Brad Schumacher su Audi, e Kenny Habul su Mercedes, ma a 10 minuti dalla fine è salito in cattedra proprio il Dottore che con la sua BMW del team WRT numerata rigorosamente 46, ha scavalcato i due di cui sopra.

Le prove sono state interrotte dopo la bandiera rossa per un'uscita a muro di Marc Cini con la sua Audi, e quando sono riprese Schumacher ha ri-superato Valentino Rossi fissando il cronometro sui 2 minuti, 5 secondi e 518 millesimi. Rossi non si è lasciato però intimorire e subito dopo ha riconquistato il primo posto con un tempo di 2m05.448 nel suo ultimo giro disponibile, ottenendo così la “pole”.

Un esordio decisamente clamoroso quello di Valentino Rossi, tra l'altro su un circuito super impegnativo come appunto quello di Bathurst, ma del resto il Dottore lo aveva detto poche ore fa che la sua intenzione era di provare a vincere: "Speriamo di essere competitivi anche qui, anche se non so ancora esattamente cosa possiamo aspettarci perché è la mia prima volta a Bathurst, ma so che in gara ci sono molte auto e piloti veloci. In ogni caso, cercheremo di lottare per le prime posizioni. Ho un buon feeling con la BMW M4 GT3; è facile da guidare. Come sempre bisogna lavorare, ma ti dà un buon feedback".

Quello di Mount Panorama è il terzo evento motoristico a cui il Dottore prende parte nella stagione 2022-2023. Prima di Dubai Valentino Rossi aveva corso a Imola con un'Audi R8 LMS GT3 EVO II nel GT Europeo.