Valentino Rossi, 'schiaffo' dalla Spagna 'Marquez-Ducati per fare meglio del Dottore'

Siamo in attesa dell'ufficialità di Marc Marquez in Ducati dopo l'addio alla Honda. Se tutto andrà come previsto l'annuncio dovrebbe avvenire nel giro di settimane, se non giorni, dopo di che il classe 1993 diverrà a tutti gli effetti un nuovo pilota del team Gresini.

Una notizia che ovviamente è stata riportata anche in Spagna, terra del sei volte campione del mondo iberico, e che è stata commentata anche con un po' di ironia. Come fatto notare da MowMag.com, sul sito di Motosan.es si legge un: “Marquez in Ducati per riuscire dove non è riuscito Valentino Rossi”, con tanto di foto del Dottore con addosso i colori della due ruote di Borgo Panigale.

Ancora una volta viene quindi riattualizzata la sfida fra i due, quel duello con Marquez del 2015 che Valentino Rossi non ha ancora superato, ma fa un po' storcere il naso ricordare il periodo in Ducati del Numero 46, forse l'unico neo della luminosa carriera del pilota di Tavullia.

Valentino Rossi visse un biennio a Borgo Panigale con la Desmosedici, precisamente nel 2011-2012, dopo di che se ne andò tornando in Yamaha. Furono due anni fortemente condizionati prima di tutto da un grave infortunio che Valentino Rossi registrò al Mugello, e che di fatto spianò la strada al compagno di squadra Jorge Lorenzo.

Secondariamente quel biennio la Ducati era decisamente scorbutica e difficile da domare, a differenza invece delle moto precedenti di Valentino Rossi. L’ex tecnico Manuel Cazeaux, in un’intervista sempre a MotoSan, aveva spiegato: “Per quello che ricordo io, Valentino Rossi non ebbe nessuna colpa. La moto era molto difficile da capire in breve tempo, e forse fu commesso l’errore di volerla cambiare del tutto in pochi mesi, cosa che, di solito, non porta mai risultati“, discolpando quindi completamente Valentino Rossi.

Ovviamente ci auguriamo che Marc Marquez possa tornare competitivo fin da subito, meglio ancora se in sella ad una moto Ducati, anche perchè ne gioverebbe solo lo spettacolo, ma il paragone fra i due storici rivali ci è parso quanto meno un po' forzato.