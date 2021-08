Valentino Rossi si ritira! L'addio alla MotoGP a brevissimo:'sono triste'

Poco fa Valentino Rossi aveva annunciato una conferenza stampa per le 16:15 della giornata odierna, e in molti avevano già intuito quello che stava per accadere. Adesso però è ufficiale: dopo Valencia l'irraggiungibile leggenda delle due ruote abbandonerà la MotoGP.

Il Dottore ha avuto una delle carriere più incredibili che uno sportivo possa mai immaginare, sia per longevità che per i titoli che ha portato a casa, ma ad un certo punto la decisione è diventata irrimediabile:"E' un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno prossimo non correrò in MotoGP."

L'inizio di questa stagione deve avere inciso di sicuro sull'umore del Numero 46, poiché finora ha tagliato il traguardo tra i primi dieci piloti in un solo frangente. Adesso Vale ha 42 anni, e oramai può contare ben 26 partecipazioni al Campionato del Mondo di MotoGP. Da quando ha debuttato nella classe 125 ha conquistato nove titoli, e finora è l'unico nella storia delle due ruote ad aver trionfato in tutte le categorie: in 125, 250, 500 e MotoGP.



Nel frattempo il telecronista Guido Meda, uno dei suoi più grandi fan, si è espresso come segue nel merito della questione:"Difficile metabolizzare, a nome di tutti quelli che ti hanno seguito ho un grazie gigantesco da farti."



Purtroppo però l'età anagrafica si fa sentire:"Avrei voluto gareggiare per altri 25 anni, ma non è possibile: nello sport i risultati fanno la differenza. Mi sarebbe piaciuto correre nel mio team con mio fratello, ma va bene così. Penso che nel 2022 correrò con le macchine, resterò un pilota per tutta la vita, cambierò solo da moto ad automobili." Dal nostro canto non possiamo far altro che augurargli il meglio qualunque sia la competizione che andrà a scegliere, anche perché siamo sicuri che continuerà a farci divertire.



