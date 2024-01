Valentino Rossi, pronto il ritorno in Honda? Dalla Spagna: 'Se Marquez va da Bagnaia...'

Mancano meno di due mesi all'avvio della stagione di MotoGp 2024, ma già si parla dell'annata 2025, nonché del futuro di Marc Marquez, fresco di contratto con Ducati Gresini. Ancora una volta è la stampa catalana di El Nacional ad accendere un faro sulla vicenda, tirando in ballo, ancora una volta, Valentino Rossi.

Ebbene, secondo gli spagnoli, il Dottore potrebbe decidere addirittura di abbandonare Ducati a fine campionato 2024, traslocando il suo team Mooney VR46 altrove, e l'ago della bilancia sarebbe rappresentato proprio da Marc Marquez, velocissimo ai test di Valencia di fine novembre.

Stando a El Nacional il futuro del classe 1993 potrebbe dare vita ad un importante effetto domino in MotoGp, e negli ultimi giorni sono circolate con forza le voci di un possibile sbarco nel team ufficiale a partire dal 2025, qualora dovesse vivere una stagione 2024 da protagonista.

Del resto non va dimenticato che l'ex Honda ha un contratto in scadenza fra un anno, di conseguenza fra meno di 12 mesi sarà libero di decidere per quale scuderia firmare. Tante le opzioni sul tavolo, come un rinnovo con Gresini, ma anche un ritorno in Honda in caso di moto performante, ma l'ipotesi più gettonata sarebbe proprio quella di uno sbarco in Ducati ufficiale al fianco di Pecco Bagnaia.

“Questo ingaggio susciterebbe una grande sorpresa in MotoGP, ma causerebbe anche molti disagi a Valentino Rossi”, scrive El Nacional che poi aggiunge: “Se finissero per premiare Marc Márquez, suo acerrimo nemico, potrebbe fare le valigie e lasciare Ducati”.

Valentino Rossi potrebbe così tornare al suo vecchio amore, la Honda. Nel team giapponese c'è già Luca Marini, il fratello minore di Rossi nonché ex Team Mooney, un appiglio in più per il “come back”. “Quello che è chiaro – conclude El Nacional - è che non vuole stare accanto a Marc Márquez né averlo vicino”. Chissà.