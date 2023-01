Valentino Rossi, primi test con la BMW M4 GT3: 'È la mia nuova bimba'

Valentino Rossi ha iniziato la fase di test sulla sua BMW M4 GT3 del Team WRT in vista della stagione 24H Series 2023. Il Dottore, finite le vacanze natalizie e dopo un periodo di pausa, si è seduto nell'abitacolo della belva bavarese registrando le prime sensazioni.

I primi test di Dubai, in vista dell'impegno nel weekend negli Emirati Arabi, hanno già regalato importanti indicazioni al numero 46, che al termine della prova ha spiegato: "La prima giornata di test è stata molto buona, considerato che era la prima volta che venivo su questa pista. Il tracciato è divertente e interessante, ho avuto un buon feeling con la macchina, abbiamo fatto diversi lavori e ho effettuato pure un long-run".

E ancora: "Sono stato piuttosto veloce, soprattutto nel finale quando con gomme nuove ho provato a spingere al massimo ottenendo un buonissimo tempo. Per ora sono sesto con mezzo secondo di ritardo dal primo, quindi è andata bene".



Il Dottore è sceso in pista con una BMW M4 GT3 di colore nero con degli inserti bianchi e giallo fosforescenti, e l'immancabile numero 46 sulle fiancate, così come si può vedere dallo scatto pubblicato da Motorsport Images. Dopo aver corso negli scorsi mesi con Audi R8 LMS GT3 Evo II, Valentino Rossi ha iniziato un nuovo capitolo della sua lunghissima carriera motoristica coronata da ben 9 titoli mondiali nel motociclismo.

E chissà che a breve non possa arrivare anche qualche importante successo con le quattro ruote a cominciare dalla prima prova a Dubai, nonché della 12 ore di Bathurst, in Australia, uno dei circuiti più famosi al mondo per via della sua particolarità: curve molto strette, lunghe salite, tornanti e rettilinei da brividi.

"Sono contento perché la BMW si guida bene – ha concluso Valentino Rossi - anche se dobbiamo mettere a posto alcune cose. Però è bella, facile da condurre e dà buone sensazioni, quindi mi sono proprio divertito. E' la mia nuova bimba per la stagione e ancora profuma di nuovo!". E a proposito di BMW, recentemente l'M4 CSL ha sfidato un'Alfa Giulia GTA in una drag race, per una gara di accelerazione a dir poco spettacolare.