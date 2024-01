Valentino Rossi in pista a Portimao: i suoi tempi e il distacco dai piloti MotoGp

Valentino Rossi fa il suo ritorno in pista su una moto dopo oltre due anni dal suo addio alla MotoGP. Il nove volte campione del mondo ha partecipato a un test della Superbike a Portimao, insieme ad altri protagonisti del Motomondiale come Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Luca Marini e Marco Bezzecchi.

I risultati dei tempi e i distacchi dal Dottore sono stati oggetto di grande interesse: i test, svolti su un vero circuito, è stato un'occasione per molti piloti della classe regina del Motomondiale di prendere confidenza con le loro moto da strada prima dell'inizio del campionato del 2024. Inaspettatamente, Valentino Rossi è sceso in pista con una Yamaha R1 personalizzata, regalata dalla casa di Iwata nel 2021.

Il ritorno di Valentino Rossi circuito Portimao, ha portato a ben 8 ore di test, e l'attenzione si è concentrata sui tempi dei partecipanti, con Nicolò Bulega del team Ducati Aruba.it che ha segnato il miglior tempo con 1:39.913. Valentino Rossi, con la sua Yamaha R1, ha registrato un tempo di 1:44.703. Nonostante il distacco di 1,6 secondi da Pecco Bagnaia, Rossi ha dimostrato di mantenere un passo solido, superando altri piloti della MotoGP attuale come Luca Marini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

Il ritorno di Rossi sulla pista ha suscitato grande curiosità e dimostra che, nonostante la sua assenza prolungata, il Dottore è ancora in grado di competere a livelli elevati. Il suo impegno e la sua passione per il mondo delle corse continuano a ispirare gli appassionati di motociclismo in tutto il mondo.

Sembra che Jorge Lorenzo "dia la caccia" a Valentino Rossi, almeno nel percorso post carriera in Moto GP. Il pilota spagnolo correrà col team Lazarus nella competizione GT3, proprio come fece Rossi qualche tempo dopo il suo ritiro.