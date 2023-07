Valentino Rossi o Marquez? Melandri in difficoltà 'Uno è impressionante, l'altro...'

E' più forte Valentino Rossi o Marc Marquez? Una domanda a cui è difficile trovare una risposta per Marco Melandri, visto che entrambi i motociclisti sono dei veri e propri fenomeni.

Intervistato da un sito di scommesse, l'ex campione del mondo delle 250 ha parlato così dei due acerrimi nemici, rivalità che Valentino Rossi non ha ancora superato: “Il pilota che mi ha impressionato di più sin dal primissimo momento in cui l’ho visto guidare è stato Marc Marquez. Nel 2015 mi sono reso conto che aveva superato i limiti con il suo modo di guidare: usava il suo corpo in un modo che non avevo mai visto fare a nessuno prima. Valentino Rossi invece ha avuto un altro talento, che non si trova nel campo della velocità pura. E’ impressionante il modo in cui ha sempre ottenuto il risultato, in ogni condizione. Sull'asciutto, sul bagnato, nelle situazioni a metà è sempre stato tra i migliori”.

E nel 2005, quando Melandri riuscì a superare in un colpo solo sia Valentino Rossi che Max Biaggi al Mugello: “mi sono sentito come se avessi vinto il mondiale”. Ma attenzione al nome del pilota che il 40enne ravennate mette sul podio dei più forti di sempre: “Si tratta di un pilota giapponese che ho conosciuto in 125, Tomomi Manako. Ricordo che era il primo anno che correvo il mondiale, avevo 15 anni; prima di allora lo guardavo in tv, lo osservavo con ammirazione e da lui ho imparato tantissimo”.

Per quanto riguarda invece i motociclisti di oggi, Melandri spiega: “Pecco Bagnaia (campione del mondo 2022 ndr) è il pilota più completo. Anche a livello di testa è il pilota più costante: è consapevole della sua forza e della sua velocità perché ha vinto lo scorso anno e ha la moto migliore. Bagnaia ha piena coscienza che lui quella moto, che è la migliore, riesce a guidarla meglio di chiunque altro”.

Chiusura dedicata ad un pilota che gli è rimasto nel cuore, così come in quello di tutti gli appassionati, leggasi il "Sic", Marco Simoncelli: "Per lui ero come un fratello maggiore, visto che io ero al mio ottavo anno. Abbiamo fatto tante riunioni tecniche insieme, analizzando i dati, e anche quando era serio prendeva la vita come un gioco”.