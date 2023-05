Valentino Rossi macchina da soldi: anche dopo il ritiro guadagna di più dei piloti MotoGp

Valentino Rossi si è ritirato da un anno e mezzo, ma nonostante abbia appeso il casco al chiodo, i suoi compensi continuano ad essere vertiginosi. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il Dottore è infatti ancora oggi più pagato degli attuali piloti che corrono in MotoGp.

Prima di scoprire nel dettaglio i compensi stellari del Numero 46, vediamo gli ingaggi attuali del Circus delle due ruote, cifre non ufficiali e riferite al 2022. Il più pagato è Marc Marquez, che potrebbe comunque salutare Honda nonostante il suo ingaggio da 12,5 o 14 milioni di euro netti annui a seconda delle fonti. Marquez con cui tra l'altro Valentino Rossi non ha ancora "risolto" dopo il Mondiale del 2015.

Segue Vinales a quota 10 milioni, quindi Quartararo e Mir a 6, e poi tutti gli altri. Bagnania, il campione in carica, si porta a casa 5,5 milioni di euro netti anni, premi esclusi. Si tratta di bonus che variano a seconda del piazzamento, 30mila euro per il terzo posto, 50mila per il secondo, e 100mila per la vittoria, oltre ad altri ricchi bonus da parte della MotoGp.

Valentino Rossi appare lontano anni luce da queste cifre e basti pensare che nel solo 2020, una delle sue annate peggiori, il centauro di Tavullia si è assicurato stando a Forbes ben 140 milioni di dollari fra contratto, premi, sponsor e vari eventi, ma anche dal merchandising e della aziende a cui è collegato. Nel triennio 2008-2010, il solo contratto con Yamaha era pari a 30 milioni annui a stagione.

Nel contempo Valentino Rossi ha saputo investire quando era già un pilota, di modo da far fruttare al massimo la sua immagine e facendo diventare il suo storico numero 46 un brand riconosciuto a livello internazionale.

Il Dottore, ad oggi, grazie a 6 società di gestione del suo business ha un giro d'affari che supera i 40 milioni di euro annui e utili sopra gli 8 milioni. Se poi ci aggiungiamo l'ingaggio da parte di BMW, essendo pilota ufficiale nel GT World Challenge, si capisce chiaramente come l'ex motociclista sia ancora il più pagato in assoluto.