Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambiano di posto

Quella di pochi giorni fa è stata un'inversione di parti tra leggende, un evento da inserire nei libri o quasi: il sei volte Campione del Mondo di Formula 1 Lewis Hamilton e l'icona indelebile della Moto GP Valentino Rossi hanno vestito l'uno i panni dell'altro al Circuit Ricardo Tomo di Valencia.

La prova è stata organizzata da Monster Energy (la società ha assistito al decollo del valore delle proprie azioni dopo il lancio di Death Stranding), e ha visto il britannico pilotare la Yamaha di Valentino, mentre l'italiano si è trovato al volante della Mercedes-AMG da F1 di Hamilton. Entrambi hanno mostrato un grande interesse verso i rispettivi sport in passato, è nota infatti la passione di Hamilton per il motociclismo e il suo possesso di tante moto sportive. Rossi invece segue attentamente il mondo della Formula 1, e ne è un forte sostenitore. Secondo quanto riportato da Yamaha i due non nascondono una forte ammirazione reciproca, maturata nel corso del tempo e dei campionati.

Ecco le parole di Hamilton:"E' incredibile vedere una leggenda come Valentino nella macchina. Sono eccitato per il fatto che lui possa scoprirla per la prima volta. Mi ricorda me stesso e la mia prima volta in una monoposto da F1. Quando vedi tutto il team intorno a te, è un qualcosa di diverso."

Il tracciato selezionato non è tra i più facili da affrontare, soprattutto mettendo in conto che entrambi si trovavano alla guida di mezzi sconosciuti alle loro abilità professionali. Da una parte la Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ che ha vinto il mondiale 2017, e in grado di generare 1.000 cavalli e una accelerazione laterale brutale in curva. La Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 del 2019 sprigiona invece 240 cavalli, derivati da un motore da 1000 cc a quattro cilindri in linea e con raffreddamento a liquido. Considerando che la moto pesa solamente 156 kg circa il rapporto potenza/peso risultante è folle.

"Provare la W08 è stata un'occasione spettacolare per me. Avevo già provato una macchina da F1 prima, ma da allora è cambiato tanto. Sinceramente la macchina e il suo handling mi hanno impressionato. All'inizio ricevi una forte sensazione di velocità. Le forze G non erano così male, ma bisogna abituarcisi. Quando ho trovato il ritmo ho cominciato a spingere sul serio. E' stato un piacere immenso. Per un giorno mi sono sentito come un vero pilota di F1. Volevo che la giornata non finisse!" Così Rossi ha commentato la sua esperienza.



Di recente Hamilton ha provato la Mercedes-AMG One, la prossima hypercar elettrica della casa tedesca, affermando che si tratta di:"un proiettile." Se siete curiosi di saperne di più date uno sguardo alla notizia.