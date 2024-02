Valentino Rossi lancia l'allarme 'MotoGp troppo veloci, eccessivo andare a 360 km/h'

E' un Valentino Rossi quasi preoccupato quello che ha parlato nelle scorse ore con la stampa tedesca. Il Dottore si dice convinto che le moto che oggi gareggiano nella categoria MotoGp stanno raggiungendo una velocità eccessiva.

Parlando con il Frankfurter Allgemeiner Zeitung, ha spiegato: “Si è spinto molto negli ultimi anni – le parole riportate da La Gazzetta dello Sport - la Ducati ha alzato il livello in modo significativo. Vediamo prototipi con molta aerodinamica, sempre più potenti e dotati di numerosi ingegneri sullo sfondo e molti soldi", quindi ha aggiunto: "Le moto sono davvero veloci. Certo, stiamo parlando di uno sport sempre pericoloso, ma la MotoGP deve riflettere attentamente su dove intende arrivare. Non si può esagerare. Mi piace l'idea di una MotoGP come la Formula 1 delle motociclette. Però credo siano eccessive queste velocità di oltre 360 chilometri orari sul rettilineo".

E Valentino Rossi non è l'unico a pensarla in questo modo visto che se tutto andrà come previsto dal 2027 la cilindrata delle MotoGp scenderà a 850 cc evitando così di raggiungere velocità ancora più esagerate.

Valentino Rossi ha poi parlato delle differenze fra il correre in moto o sulle quattro ruote, lui che è un pilota BMW del campionato endurance: "Con le quattro ruote frenare è più facile e puoi affrontare le curve più velocemente. Ma la MotoGP è brutale, è selvaggia in accelerazione: difficile trovare qualcosa di paragonabile. In ogni caso guidare un’auto sportiva è fantastico, il livello è altissimo. In MotoGP sono 40 minuti a tutto gas. Le gare di auto a volte durano dodici o addirittura 24 ore. È una questione di strategia. Inoltre devo condividere la macchina con gli altri, ma questo mi piace molto".

Il Dottore ha raccontato di quanto sia ancora forte la passione per le corse, e lo ha dimostrato chiaramente il fatto che Valentino Rossi sia sceso in pista a Portimao insieme ai piloti MotoGp durante i test di inizio settimana.

"Quando non corro e non sono in moto o in macchina, sento che mi manca qualcosa. Mi piace davvero il gusto, la sensazione e la felicità che provo quando guido", ma ovviamente oggi non è più come ieri: "Sono un principiante molto vecchio. Se avessi dieci anni in meno, sarebbe più facile. Queste macchine sono impegnative: bisogna essere veloci, ma anche intelligenti. Guidare in modo troppo aggressivo può creare problemi a freni e pneumatici. Io lavoro duro anche fuori pista. Questo è uno dei miei segreti per una lunghissima carriera ai vertici. Cerco sempre di imparare dai piloti più giovani. Succedeva anche in MotoGP", ha concluso.