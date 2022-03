Valentino Rossi a Imola a bordo di un'Audi R8 LMS GT3 evo II: parte il GT europeo

Valentino Rossi ha abbandonato il mondo della MotoGP ma non quello delle corse e delle competizioni. Il campione del mondo correrà nella serie GT World Challenge Europe e lo farà con un'Audi R8 LMS GT3 evo II del team WRT. Eccolo in pista a Imola.

Sul circuito di Imola è previsto il primo appuntamento stagionale per i campionati GT3 Fanatec GT World Challenge powered by AWS, GT2 European Series e GT4 European Series. Come abbiamo anticipato in apertura, anche Valentino Rossi prenderà il via con l'iconico numero 46 nel GT World Challenge Europe.

In particolare dall'1 al 3 aprile 11 team clienti gareggeranno in occasione dell'opening stagionale sul circuito di Imola, dove 24 vetture da competizione Audi Sport si daranno battaglia. Valentino Rossi è uno dei 15 piloti in gara sotto l'egida del team WRT del Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup. Ecco squadre, piloti e serie:

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup

#10 Boutsen Ginion, Adam Eteki/Benjamin Lessennes/Karim Ojjeh

#11 Tresor by Car Collection, Axel Blom/Lorenzo Patrese/Hugo Valente

#12 Tresor by Car Collection, Mattia Drudi/Christopher Haase/Luca Ghiotto

#25 Saintéloc Junior Team, Lucas Légeret/Christopher Mies/Patric Niederhauser

#26 Saintéloc Junior Team, César Gazeau/Nicolas Baert/Aurélien Panis

#30 Team WRT. Beniamin Goethe/Thomas Neubauer/lean-Baptiste Simmenauer

#31 Team WRT, Finlay Hutchison/Diego Menchaca/Lewis Proctor

#32 Team WRT. Kelvin van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts

#33 Team WRT, Arnold Robin/Maxime Robin/Ryuichiro Tomita

#46 Team WRT, Nico Müller/Valentino Rossi/Frédéric Vervisch

#66 Attempto Racing, Alex Aka/Nicolas Schöll/Marius Zug

#99 Attempto Racing, Dennis Marschall/Juuso Puhakka/Markus Winkelhock

Fanatec GT2 European Series

#11 PK Carsport, Stienes Longin/Nicolas Saelens

#18 LP Racing, Michael Doppelmayer/Elia Erhart

#67 LP Racing, Henry Hassid

High Class Racing, Aurelijus Rusteika/Michael Vergers

#81 PK Carsport, Peter Guelinckx/Bert Longin

GT4 European Series

#3 Team Speedcar. Robert Consani/Beniamin Lariche

#14 Saintéloc Racing, Erwan Bastard/Roee Meyuhas

#21 Saintéloc Racing, Anthony Beltoise/Olivier Estèves

#26 Team Fullmotorsport, Benoît Lison/Cyril Saleilles

#42 Saintéloc Racing, Grégory Guilvert/Fabien Michal

#67 Team Fullmotorsport. leremie Lesoudier/Marc Lopez

#69 Team Fullmotorsport, Michael Blanchemain/Christophe Hamon

La squadra di VR46 può contare nello specifico su cinque esemplari di Audi R8 LMS GT3. 10 i round previsti dal campionato GTWCE, dei quali 5 con formula Endurance e 5 con format Sprint Cup, con classifiche dedicate e un ranking assoluto. Nel 2022 saranno 9 i brand che parteciperanno al Fanatec GT World Challenge Europe, ovvero Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche.