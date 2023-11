Valentino Rossi esalta i fan: 'Test di Valencia? Potreste vedermi in pista...'

La stagione di MotoGp 2023 è terminata domenica con la vittoria di Bagnaia, ma lo spettacolo non si è ancora concluso visto che oggi i bolidi a due ruote scenderanno nuovamente in pista per i test di Valencia.

Sarà occasione per vedere il debutto di Marc Marquez su Ducati, di conseguenza le prove saranno aperte al pubblico in cambio di un piccolo prezzo. E chissà che fra i piloti in pista non si veda anche Valentino Rossi.

Domenica scorsa, parlando dopo la vittoria di Bagnaia, il Dottore ha scherzato commentando il nome del sostituto di Luca Marini, che ha lasciato il Team VR46 per trasferirsi in Honda: “Stiamo valutando due piloti italiani per i test qui a Valencia da affiancare a Marco Bezzecchi – le parole dell'ex numero 46 a Sky, così come si legge su MowMag - uno è Fabio Di Giannantonio (arrivo ufficializzato ieri ndr), e l’altro sono io. Potreste vedermi martedì in pista. No dai, scherzo. Sono cose delicate”.

Una battuta sia chiaro, ma tanto è bastato per far esaltare la folla, che sogna un ritorno in pista della star delle due ruote. Molti sono infatti quelli convinti che il Vale possa dire ancora la sua in pista, come del resto ha dimostrato Dani Pedrosa, collaudatore di KTM che quest'anno ha dato del filo da torcere a numerosi piloti, mostrando le sue enormi qualità.

“Io e la Ducati – ha continuato Valentino Rossi ricordando la sua esperienza a Borgo Panigale - non ci siamo trovati per due o tre anni, perché già nel 2015 era una moto che poteva vincere, ma io ero vecchio e avevo fretta, sono tornato in Yamaha e sono tornato a vincere ed è andata bene così".

Sullo sbarco di Marquez nel team Gresini il Dottore ha esternato i dubbi di tutti: “Sarà interessante vedere come Ducati lo gestirà, sarà in Gresini, con la moto di quest'anno. Sarà molto pericoloso, i nostri dovranno essere in forma".

Infine su come ha vissuto la vittoria di Bagnaia: “L’unica differenza è che poi in moto ci sono saliti gli altri. Però bello dai, mi sono divertito e siamo campioni del mondo con Pecco. Grande Pecco! Mi sono gasato moltissimo ieri mattina nelle qualifiche e lì ho pensato che avesse vinto il mondiale. Però, dopo la scelta della media, ci sono venuti dei dubbi a tutti. Poi oggi è stato perfetto".