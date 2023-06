Valentino Rossi e quel curioso libro 'fortunato' apparso sul tavolino di casa...

Valentino Rossi torna protagonista delle nostre pagine. Il numero 46 continua ad essere un personaggio importantissimo per il mondo del motorsport, e proprio per questo Valentino Rossi è ancora una macchina da soldi nonostante il ritiro.

Di recente Giovinazzi ha incensato Valentino Rossi a seguito della prima vittoria in BMW a Le Mans, ed oggi l'ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda, ha attirato la nostra attenzione per un episodio un po' curioso.

In occasione del recente Gp d'Olanda, ad Assen, dove è stato un trionfo di Bagnaia e Bezzecchi sia in gara quanto in qualifica (l'Academy del Vale), lo stesso Rossi ha pubblicato una stories su Instagram, un video del finale di gara del gran premio olandese con Pecco davanti a Marco con tanto di commento 'Bravissimi!'.

Un utente su Reddit, nell'analizzare il filmato, ha notato un particolare sul tavolino di Valentino Rossi, leggasi un libro alquanto inusuale. Oltre ad una tartaruga ricoperta di perline, e ai pupazzi di Lupin III, compreso il mitico ispettore Zenigata, emergono appunto due letture.

Molto probabilmente sono messe lì solo a mo' di arredamento ma non è da escludere che vengano anche sfogliate e quella sopra è “I’m a Lebowsky, you’re a Lebowski”, tributo a uno dei personaggi dei fratelli Cohen interpretato da Jeff Bridges. Il secondo libro è invece quello che ovviamente fa più sorridere, ed è “The Big B*tt Book” di Dian Hanson, che tradotto significa il grande libro del... Lato B.

Si tratta di ben quattrocento pagine in cui vengono mostrate con estrema selezione le natiche di ogni epoca fotografate appunto da Hanson. Questi ha lavorato per anni nel mondo a luci rosse dopo di che si è fatto assumere da Benedikt Taschen, guidando la sezione sexy della sua casa editrice.

Vennero così pubblicati una serie di libri per celebrare le parti intime di uomini e donne fra cui anche quello che si trova sul tavolino di Valentino Rossi. Non è ovviamente facile immaginarsi il Dottore mentre sfoglia le 400 pagine della raccolta di Lati B, ma in ogni caso non va dimenticato che il numero 46 ha sempre avuto un certo apprezzamento nei confronti del mondo femminile, e il suo WLF, che poi divenne "W la Franci" con l'arrivo di Francesca Novello, fidanzata attuale e mamma della figlia, ne è un chiaro esempio.