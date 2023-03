Valentino Rossi a cena con Lazza, Salmo, Marracash e Borghi: cosa bolle in pentola?

Cena in bella compagnia per Valentino Rossi. La star delle due ruote è stata fotografata in compagnia di altrettante star della musica, leggasi Salmo, Lazza, Marracash, oltre a uno degli attori italiani più bravi in assoluto, Alessandro Borghi.

Una foto curiosa in quanto sono molti che si sono domandati: cosa staranno combinando quei cinque? Ovviamente è difficile dare una risposta precisa, magari si è trattato semplicemente di un incontro fra amici, oppure stavano organizzando qualche evento in cui avrebbero presenziato tutti insieme, un mix fra sport, arte e musica.

A rendere pubblico lo scatto è stato uno degli artisti che più ha sorpreso durante l'ultimo Festival di Sanremo, leggasi Lazza, che all'esordio all'Ariston si è piazzato in seconda posizione grazie alla sua splendida “Cenere”, fra le canzoni più ascoltate del momento.

Attraverso i profili social Lazzinho ha quindi condiviso lo scatto con tanto di commento “Spiegatemi cosa sta succedendo”, incredulo per il fatto di essere affiancato da delle vere e proprie leggende. La foto è stata condivisa anche dal cantante sardo Salmo, che ha aggiunto: “Min*hia gli Avengers”.

Numerosi i commenti sotto al post anche perchè l'artista ha ben 2,6 milioni di follower, non proprio bruscolini. C'è chi ha scritto, ironico “Il comitato tecnico scientifico”, mentre lo stesso Alessandro Borghi ha aggiunto: “Poteva annà peggio”. Un altro commenta: “Marra palese si è seduto e ha chiesto: “Bene bene bene cosa c’è per cena cosa abbiamo per menù?”, ma anche: “Alessandro Borghi è diventato il miglior rapper d'Italia per osmosi”.

C'è chi sottolinea: “La ricordavo diversa "L'Ultima Cena", onestamente”, mentre Tommaso Cassissa, comico, cantante e conduttore, ha scritto: “I cugini dei cugini di campagna”. C'è da dire che Valentino Rossi in questi giorni è stato impegnato sul circuito dell'autodromo di Monza per alcuni test sulla nuova BMW con cui correrà durante la prossima stagione fra turismo ed endurance, di conseguenza non è da escludere che il gruppo abbia semplicemente organizzato una cena a Milano per ritrovarsi.

Il Dottore ha già preso parte a due gare nel corso del 2023, fra cui la recente 12 ore di Bathurst dove Valentino Rossi ha registrato il miglior tempo nella Sessione 2, chiudendo poi al sesto posto assoluto. Proprio nel corso della gara di Bathurst si era verificato un incidente horror, con un'auto che era salita sul cordolo prendendo letteralmente il volo.