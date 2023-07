Valentino Rossi alla 24 Ore di Le Mans 2024? Pirro 'Con le hypercar farebbe ancora meglio'

La Ferrari 499P ha trionfato alla recente 24 Ore di Le Mans portandosi a casa un risultato storico che mancava da anni a Maranello, e chissà che per l'edizione 2024 le emozioni non siano da meno.

Emanuele Pirro, 13 volte al via della mitica corsa che dura un giorno sul circuito De la Sarthe, primo posto in ben cinque edizioni nonché uno dei piloti più esperti in quanto a gare di durata, si dice convinto che l'ex numero 46 delle MotoGp potrebbe fare ancora meglio sulle hypercar di quanto stia già facendo con BMW nel campionato turismo.

"La vittoria di Misano è sicuramente una storia da raccontare: ha vinto davanti agli stessi tifosi che si esaltavano quando era in MotoGP – racconta Pirro al Corriere dello Sport - D’altronde non mi sorprendo più di tanto, Valentino ha dimostrato grande competenza anche sulle 4 ruote pertanto non lo considero un vero e proprio debutto quello di Misano".

Quindi Pirro ha proseguito: "Se avesse cominciato qualche anno fa a correre in Formula 1 avrebbe raggiunto grandi traguardi. Ce lo vedo bene in Hypercar, la GT sono auto più complesse con aiuti elettronici e quindi più prevedibili. La massima serie del WEC è invece nata per correre, sono più reattive e votate alle competizioni, credo proprio che si troverebbe bene".

E le Hypercar sono proprio la massima espressione del WEC e della 24 Ore di Le Mans: che Valentino Rossi legga queste parole e decida di effettuare un ulteriore upgrade della propria carriera? Difficile dirlo fatto sta che quest'anno i risultati del numero 46 sono sotto gli occhi di tutti, ed è innegabile come Valentino Rossi sia ancora oggi una macchina da soldi: sarebbe senza dubbio un enorme ritorno a livello di marketing per tutta la categoria.

Ovviamente stiamo parlando solo di un'ipotesi e al momento non vi è nulla di concreto: vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.