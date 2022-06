Vacanze più care per chi usa benzina e diesel: gasolio cresciuto del 37% in un anno

La risalita dei prezzi di benzina e diesel non accenna a fermarsi: nella settimana dal 20 al 26 giugno 2022 la verde è arrivata in media a 2,073 euro al litro, mentre il gasolio si è fermato a 2,033 euro al litro.

Rispetto alla settimana precedente abbiamo 1,05 centesimi in più sulla benzina, 2,7 centesimi in più sul diesel, un rialzo dell'1,39% in appena una settimana. A dirlo sono i dati rilevati dal Mite, con il Codacons che ora lancia l'allarme per le vacanze estive. Chi viaggia su auto a benzina pagherà 540 euro in più all'anno a causa dei rincari, andrà ancora peggio invece alle auto a gasolio: il diesel in vacanza costerà 658 euro in più all'anno.

La verde infatti costa 1/4 in più rispetto allo stesso periodo del 2021, con il prezzo salito del 27,7% in un anno. Il diesel è salito invece del 37%, una vera stangata che si fa sentire anche su un singolo pieno: +22,5 euro in media sulla benzina, +27,4 euro per il gasolio. Il Codacons se la prende anche con i provvedimenti del Governo, che nonostante la buona volontà del taglio delle accise prolungato fino al 2 agosto non sta riuscendo a contenere i prezzi. Senza il taglio delle accise temporaneo, benzina e diesel sarebbero oltre i 2,30 euro al litro. Ma come siamo arrivati a questo punto? La storia dei prezzi dei carburanti dal 1936 a oggi.