Ecco il V8 della Lexus IS F dopo oltre 350.000 km percorsi: è in condizioni incredibili

350.000 chilometri percorsi sono una bella cifra per ogni auto. Il dato appare ancora più estremo quando sono stati macinati da un V8 da 423 CV, o meglio 456 CV: l'esemplare di Lexus IS F del video non è di serie.

Toyota si è guadagnata negli anni un'ottima reputazione per la qualità della sua meccanica, ovviamente vale lo stesso per Lexus, suo brand di lusso. Oltre alla casa giapponese un plauso va fatto al proprietario della potente berlina che ha sempre svolto una regolare manutenzione al motore. L'auto non solo è stata usata regolarmente, negli ultimi 72.000 km si è resa protagonista di giornate di pista e di viaggi su strade sterrate.

Questa IS F ovviamente non vuole fermarsi qui, ed è qui che intervengono i ragazzi di Wrench Every Day, autori del video. Il lavoro di manutenzione ha portato a nuove guarnizioni per le valvole, che accusavano una lieve perdita. Gli interventi hanno reso visibili le testate del motore DOHC, eccezionalmente pulite e prive di polvere nonostante i chilometri percorsi. Un altro tema del video sono i prezzi dei componenti originali Lexus, parecchio alti. Certo, una IS F non è una vettura economica da mantenere, tuttavia il mercato aftermarket trabocca di pezzi di qualità a cifre più basse.

Mentre la nuova IS è attesa per il 2021, la IS F del 2007, pur non essendo la "M3 killer" che Toyota auspicava che fosse, sarà ricordata come una delle vetture più interessanti della sua categoria. Restando in tema Lexus non perdetevi l'estrema LC 500 della polizia giapponese.