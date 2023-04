Un V6 sulle Lamborghini? Sarà difficile, non rispecchia l'immagine del brand

Lamborghini si è affacciata all’elettrificazione con la recente Revuelto, ma altri modelli ibridi arriveranno per riuscire a dimezzare le emissioni entro il 2025, ma una cosa è certa, sotto al cofano dei tori di Sant’Agata Bolognese non vedremo motori più piccoli degli attuali, da escludere quindi un V6.

La conferma arriva direttamente dal direttore tecnico di Lamborghini, Rouven Mohr, che, intervistato ai microfoni di Auto Motor un Sport, ha dichiarato esplicitamente che le Lamborghini dovranno essere sempre riconoscibili e avranno una loro identità: “Anche nell'era elettrica, abbiamo bisogno di una differenziazione tecnica che si adatti alla filosofia del produttore. È qui che ci differenziamo dagli altri marchi”.

Nel futuro di Lamborghini ci sono nuovi veicoli elettrificati in arrivo, come la Urus e la Huracan plug-in hybrid, ma anche in questo caso continueremo a vedere motori solitamente legati al marchio bolognese, ovvero V8, V10 e V12: “La questione del peso menzionata in precedenza si svilupperà solo a favore dei BEV nei prossimi anni. Ma un motore V6 non si adatta al nostro marchio al momento”, ha aggiunto Mohr.

Ricordiamo che, in ogni caso, Lamborghini produrrà anche una modello full electric che dovrebbe arrivare nel 2028 e che dovrebbe avere un corpo vettura da GT 2+2, e non una sorta di SUV come pensavano alcuni.