Voi V4, il monopattino avanzato con GPS, ammortizzatore e funzionalità IoT

Se fino a qualche tempo fa i monopattini elettrici erano considerati alla stregua dei giocattoli, oggi le cose sono cambiate e abbiamo sul mercato dispositivi sempre più avanzati - come il nuovo Voiager 4 (V4) di Voi Technology.

Stiamo parlando di un veicolo completo delle migliori tecnologie IoT (Internet of Things), riservato soprattutto ai servizi di sharing. Grazie a un ciclo di vita di oltre 5 anni e un aumento del 35% delle prestazioni del motore rispetto al passato, il V4 è in grado di dominare la città come pochi altri concorrenti, garantendo alti standard di sicurezza.

Con gli indicatori di direzione il monopattino ha una visibilità a 360 gradi, con gli utenti che possono comunicare le loro manovre senza problemi. V4 è inoltre capace di minimizzare l’impatto di ciottoli e buche e può essere usato in qualsiasi condizione atmosferica - può addirittura essere immerso nell’acqua grazie alla classificazione IPX7. Vero fiore all’occhiello del modello sono però le funzionalità IoT, che aiutano il conducente a individuare le aree scarsamente illuminate e quelle con la migliore qualità dell’aria, siamo insomma di fronte a un nuovo paradigma di mobilità sostenibile.

Il sistema GPS di bordo inoltre permette una localizzazione sempre precisa, con un’accuratezza di 15-30 metri. Tecnicamente, il Voi V4 offre poi pneumatici a nido d’ape da 10” ottimi per tutte le stagioni, solidi con sospensione anteriore idraulica, un manubrio antimicrobico, caratteristica perfetta per lo sharing, e un sistema di allarme acustico per avvisare i pedoni dell’arrivo del veicolo. Il V4 arriverà inizialmente in mercati selezionati per poi esser diffuso in maniera più capillare nel corso del 2021. Nel frattempo noi utenti privati attendiamo con ansia il lancio del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3.