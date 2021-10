Il V10 della Lamborghini Huracan STO è il motore definitivo

Fino a questo momento, chiunque abbia avuto modo di mettere le mani sulla nuova Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata è rimasto letteralmente sbalordito dalla sua purezza, da un eccezionale sound e, ovviamente, da performance di primissima fascia.

Per Chris Chilton di CarsScoops è persino la miglior variante di Huracan mai sviluppata, e gran parte del merito va chiaramente al poderoso V10 che la muove. Adesso però grazie al noto canale YouTube AutoTopNL, abbiamo nuovamente modo di vedere il mostriciattolo in azione mentre accelera fino a velocità sbalorditive (ecco la Huracan STO da 0 a 300 km/h) sulla Autobahn tedesca che, come sappiamo, non presenta limiti di velocità.

I primi secondi della clip si concentrano sul sound della Huracan STO in folle, mentre al minuto 0:58 il conducente si scaglia a tutta birra in strada per lasciarci udire ben altre tonalità. Molto interessante è poi anche la parte successiva, in cui Huracan sfreccia più volte davanti ad una telecamera ferma per dare agli spettatori l'idea di imbattersi per caso nella supercar italiana.



La prova di velocità invece culmina dopo il quarto minuto, quando l'uomo al volante insiste sul pedale dell'acceleratore fino a toccare i 323 km/h a tachimetro e i 306 km/h al GPS. Probabilmente con un tratto di strada chiuso al traffico la macchina si sarebbe spinta oltre, ma per il momento dobbiamo accontentarci.



In chiusura, restando nei pressi di Sant'Agata Bolognese, vogliamo chiudere rimandandovi ad una notizia particolare quanto interessante. Un fantastico esemplare "usato" di Lamborghini Huracan STO vale quanto una casa, ma a quanto pare la richiesta è completamente giustificata: il modello è estremamente raro.