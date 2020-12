I V10 aspirati tornano (virtualmente) in pista grazie a Dallara e iRacing

Il mondo delle auto e quello dei videogiochi di corsa si intreccia ad un ritmo sempre più intenso. Gli specialisti del "reale" sono spesso coinvolti nel realizzare creazioni virtuali. Oggi vi presentiamo una vettura del videogioco iRacing progettata interamente da Dallara.

La Dallara IR-O1 è una monoposto moderna a ruote scoperte senza legami con regolamenti di serie reali. Progettata con in mente i fasti della Formula 1 di metà anni 90 e un pizzico di Indy, categoria dove Dallara è assoluta maestra con un'esperienza ventennale. La IR-01 è alimentata da un V10 aspirato da 3.0 litri capace di produrre fino a 900 CV. Il sound dei dieci cilindri a V è qualcosa che manca alle Formula 1 moderne... Il peso è limitato a soltanto 600 kg, ciò permette una guida aggressiva e agile, una monoposto facile da guidare ma difficile da spingere al massimo, anche a causa dell'elettronica limitata. La monoposto virtuale adotta cerchioni da 18 pollici, una novità che vedremo nella stagione 2022 di Formula 1.

La collaborazione è nata a maggio e Andrea Toso, Head of R&D in Dallara, ha colto la sfida col massimo entusiasmo, seguendo il regolare processo di sviluppo di una vettura reale da competizione destinata alla vendita. Il team di iRacing ha dato istruzioni chiare all'azienda emiliana: un'auto divertente da guidare e all'apice degli sport motoristici moderni. La nuova monoposto di iRacing sarà anche colonna portante del futuro eSport del titolo.

Questa è soltanto l'ultima delle molteplici collaborazioni tra mondo reale e virtuale. Polyphony Digital sfruttò Adrian Newey per progettare la Red Bull X2010 per Gran Turismo 5. La casa di sviluppo capitanata da Kazunori Yamauchi ha poi dato via al gigantesco progetto Vision Gran Turismo, automobili virtuali progettate dalle case automobilistiche più prestigiose, come ad esempio la Jaguar Vision Gran Turismo SV appena presentata. Percorso inverso quello della futuristica Fordzilla P1, vettura realizzata fisicamente e progettata con l'aiuto della community videoludica.