La UX300e è la prima 100% elettrica di Lexus, è un crossover dal look classico

Ieri Lexus ha svelato il primo tassello di una strategia a lungo respiro che, da qui al 2021, vedrà l'annuncio assieme a Toyota di 3 veicoli elettrici. Durante la giornata di ieri, come preannunciato, Lexus ha mostrato al mondo la UX300e, prima auto 100% elettrica del brand. Ecco quello che c'è da sapere sull'auto.

Il veicolo è stato presentato a Guangzhou in Cina. Una scelta non casuale, dato che è proprio il gigante asiatico uno dei mercati più promettenti per le elettriche. Lexus punta tutto soprattutto sull'Asia, e in particolare il Giappone, e l'Europa.

L'UX300e non è la prima auto progettata fin dall'inizio come elettrica del brand. È un crossover dal look molto classico, che riprende in tutto e per tutto le linee della gamma UX. Per la vera Lexus elettrica disegnata completamente da zero bisogna aspettare un paio di anni.

Rispetto alle "sorelle" UX200 e UX250 le vere differenze —salvo qualche miglioramento qua e la negli esterni— le troviamo una volta saliti a bordo, partendo dal nuovo quadro strumenti ottimizzato per la gestione dell'animo elettrico del mezzo. Il motore da 150kW eroga l'equivalente di 201 CV con 300 Nm di coppia massima.

Le batterie da 54,2 kWh garantiscono dunque un'autonomia di 400Km calcolata con lo standard NEDC. La ricarica è in linea con altre vetture di questo tipo: 50 minuti con presa da 50kW, ben 7 ore con presa domestica da 6,6kW.