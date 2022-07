Sempre più utenti vendono la loro auto appena arrivata a prezzi gonfiati: la storia

Se nelle ultime settimane avete provato ad acquistare una nuova auto siete già al corrente di tutto: la situazione industriale è terribile e le consegne possono avvenire a 6-9-12 mesi. Sul mercato dell'usato si trova poco e niente, succede così che sempre più utenti vendano la loro vettura nuova appena arrivata per fare profitto.

La notizia arriva dagli USA, dove sempre più utenti Tesla stanno vendendo le loro vetture nuove come se fossero delle "Pronta consegna", utili a bypassare i lunghissimi tempi d'attesa richiesti dai canali ufficiali di vendita. Nello specifico il Los Angeles Times ha raccontato la storia di Dennis Wang, un ragazzo di 33 anni che ormai ci ha preso gusto a rivendere le Tesla nuove... l'uomo ha raccontato infatti di aver perso dei soldi la prima volta che ha tentato di rivendere una Tesla, la seconda volta però c'è stato un profitto di 4.000 dollari, alla terza si è arrivati a 7.000 dollari di guadagno.

Il metodo non è molto diverso da chi compra e rivende i biglietti dei concerti, il tutto sta a ordinare con largo anticipo diverse Tesla per poi piazzarle "come nuove" sul mercato. Wang possiede anche una sua personale Tesla, che presto però metterà in vendita. "Al momento possiedo una Model S che probabilmente venderò nel giro di tre mesi, se il mercato lo richiederà. Ho anche una Model Y e una Model X in arrivo" ha detto Wang, che ormai sembra aver creato un proprio business. Inoltre le Model S e le Model X sono le più rare del momento, pensare che in Italia non si possono neppure più prenotare, non ci sono i prezzi né le date di consegna tanto è grave la situazione (Tesla alza di nuovo i prezzi in Italia).

Wang non è il solo "scalper" intento a far soldi con auto nuove subito rimesse in vendita. Su Facebook c'è qualcuno che sta cercando di vendere il GMC Hummer EV1 2022 a 220.000 dollari, quando il prezzo del nuovo è di 105.000 dollari. Qualcun altro ha tra le mani un Rivian R1T in vendita a 123.000 dollari oppure a 220.000 dollari, mentre il prezzo di listino è di 67.500 dollari. Il mercato ha dunque perso ogni inibizione e finché la situazione industriale non tornerà a livelli standard sentiremo storie di questo tipo sempre più spesso...