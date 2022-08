Utenti Tesla minacciano sciopero della fame: le loro auto hanno troppi problemi

Negli ultimi anni Elon Musk ha abituato "bene" i suoi fan su Twitter, dandogli tantissimo spazio e rispondendo a molte delle loro domande quotidianamente. Un gruppo di utenti norvegesi però si sente ora abbandonato, tanto da minacciare uno sciopero della fame per catturare l'attenzione del magnate. Scopriamo cosa sta succedendo.

Secondo questo gruppo di utenti Tesla norvegesi, le loro auto sarebbero afflitte da problemi che Elon Musk e soci non starebbero risolvendo in nessun modo. Questi proprietari hanno preso la cosa anche in modo abbastanza scherzosa (per ora!), parcheggiando le loro auto per formare la scritta HELP e fotografare tutto dall'alto. Come detto la minaccia è iniziare addirittura uno sciopero della fame e al centro di questa protesta ci sarebbe la pessima gestione dei centri di assistenza.

La Norvegia, pur essendo un Paese dalle dimensioni ridotte, è lo Stato d'Europa con più Tesla in assoluto in relazione alla popolazione totale. È un mercato estremamente florido per Elon Musk, che però non ha bilanciato attentamente l'offerta di assistenza post-vendita. Ora questo gruppo di utenti delusi scrive: "Siamo un gruppo di utenti Tesla norvegesi profondamente delusi. Crediamo che se Elon Musk venisse a sapere dei nostri problemi farebbe di tutto per risolverli", ecco perché vogliono assolutamente attirare la sua attenzione. Hanno anche stilato una lista di problemi da risolvere decisamente lunga (alcuni dei qual forse potrebbero essere sistemati via software), che vi proponiamo in basso in maniera integrale ma in lingua inglese:

The car won’t start in cold weather

Door handles won’t open in cold weather

Intense squeaking noise

Car won’t start in warm weather

“Bubbles” in seats

Loose front seat

Trunk lid filled with rain water

Autopilot does not work properly

Internet is slow and does not work as it ought to

The wipers do not work (well enough)

The car creaks when you pass speed bumps and other bumps in the road

Decorative moldings loosen

The lights do not work properly

The doors stop working properly

Doors that open by themselves

The computer does not work

Yellow edges around the display screens

Windows that do not close completely

Systems reset on their own

Problems charging

Reduced power

Rust problems on new cars (especially Model 3)

Poor paint quality means that the car has to be repainted

You were promised free charging throughout the car’s lifetime, but the new charging stations do not fit the car

Lower battery life that Tesla claims

Problems with the air conditioner

Not all problems are solved when the car is serviced

Tesla promise to contact you, but you do not hear from them

You have to wait on the phone for a long time before Tesla answers

Fra i problemi più spinosi segnaliamo delle Tesla che non si accendono né alle basse temperature, né alle alte temperature, delle portiere che non si aprono alle basse temperature, delle "bolle" nella pelle dei sedili, malfunzionamenti di Autopilot (a tal proposito negli USA Tesla sta fronteggiando una class action per le frenate fantasma), problemi di ricarica e potremmo continuare ancora. Speriamo che dopo questa azione dimostrativa "preventiva" questo gruppo di utenti riesca a raggiungere Elon Musk, non vorremmo mai arrivassero davvero a digiunare... Nel frattempo in Italia è possibile ordinare la Tesla Model Y RWD, la più economica della gamma.