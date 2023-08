Gli utenti elettrici hanno problemi con le funzioni di nuova generazione: ecco lo studio

Uno studio recente segnala che i proprietari di EV hanno più "gatte da pelare" rispetto a chi possiede veicoli a combustione interna. L'86% delle funzioni moderne è causa di insoddisfazione tra i proprietari di veicoli elettrici, secondo il Tech Experience Index 2023.

Escludendo Tesla, gli EV registrano una maggiore quantità di problemi di qualità rispetto alle controparti ICE. Certi aspetti risultano particolarmente sfavorevoli per i possessori di EV, vi avevamo parlato di un sondaggio sul disagio dell'assenza di colonnine. Ad esempio, l'assistenza al parcheggio remoto rileva 27,4 problemi ogni 100, contro i 10,7 problemi per 100 veicoli a combustione.

Questa tendenza si conferma per quanto attiene alla gestione comandi gestuali interni, che manifestano quasi 50 problemi ogni 100 veicoli rispetto ai 31,2 nei veicoli classici. I sistemi biometrici che monitorano azioni come il movimento degli occhi risultano comunque meno problematici di quelli che analizzano tratti fisici, come il riconoscimento facciale.

Lo studio evidenzia inoltre che l'innovazione è più consistente tra i nuovi attori come Tesla, Lucid, Rivian e Polestar rispetto alle case automobilistiche tradizionali. Tuttavia, l'esperienza utente non è esente da problemi. I problemi medi legati agli aspetti high-tech (ad eccezione di Polestar) superano significativamente la media premium, con 24,3 problemi per 100 veicoli.

La BMW iX e la Mini Cooper sono state premiate per la guida a un solo pedale, mentre la Chevrolet Tahoe e la Hyundai Sonata si sono classificate al primo posto nei sistemi di infotainment del mercato di massa. La Chevrolet Corvette e la Toyota Sequoia hanno ricevuto il premio per la migliore tecnologia delle telecamere con visione a terra nei rispettivi segmenti. Per quanto attiene all'Italia, l'appeal degli EV è in aumento, ma la propensione all'acquisto è ancora bassa.

Ci teniamo a precisare che questo studio non riflette necessariamente la soddisfazione degli utenti. La ricerca è stata condotta tra febbraio e maggio 2023, basandosi sulle risposte di 82.472 proprietari di veicoli EV intervistati dopo tre mesi di possesso.