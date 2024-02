Sempre più utenti Android passano a iOS: colpa dei bug di Android Auto?

Se Sony è opposta a Microsoft in campo videoludico, sul fronte smartphone la guerra commerciale è tutta tra dispositivi Android e iOS, con sempre più utenti che negli ultimi anni stanno passando all’OS di Apple. Fra i motivi principali ci sono anche i numerosi bug di Android Auto?

Ormai la Smartphone Replication è assolutamente fondamentale in auto, tanto che i produttori si stanno sforzando di offrire Android Auto e Apple CarPlay wireless anche su modelli entry level. A tal proposito i numerosi bug di Android Auto stanno convincendo sempre più utenti a passare ad iPhone, il cui CarPlay è notoriamente ottimizzato meglio, soprattutto nell’utilizzo senza fili. A dirlo sono i dati CIRP, secondo cui nel 2023 il 13% dei nuovi utenti iPhone proveniva da Android. Più di un utente su dieci è dunque passato da un sistema Android a iOS negli Stati Uniti.

In una infografica fornita da CIRP potete vedere come questo trend sia in realtà iniziato nel 2022, quando gli utenti passati da Android a iOS erano addirittura il 15%. Non è chiaro il motivo per cui tutti questi utenti siano passati dal sistema di Big G a quello di Apple, si sospetta però che Android Auto potrebbe essere uno dei principali. Con l’uscita di Android 14, Android Auto ha tempestato gli utenti di fastidiosi bug quando usato wireless, pensiamo a frequenti e casuali disconnessioni, impossibilità di vedere quale canzone Spotify si stesse ascoltando e molto altro. Google aggiorna di continuo il suo Android Auto, la prossima release dovrebbe essere la 11.3, tuttavia alcuni bug noti non sono ancora stati risolti (e potrebbero non essere risolti fino all’arrivo della prossima estate). Magari Google c’entra relativamente, anche l’arrivo dei nuovi Galaxy S24 è però stato funesto per Android Auto, questa volta però sotto accusa l’utilizzo della replication tramite cavo.

Anche CarPlay ha avuto qualche problema con l’arrivo degli iPhone 15 sul mercato, il tutto però è stato causato dall’introduzione dell’USB-C, con molti utenti che hanno pensato di utilizzare la Smartphone Replication con il primo cavo trovato a casa. In realtà molti cavi USB-C sono compatibili soltanto con la ricarica del dispositivo, non sono in grado di passare grandi quantità di dati, non funzionano dunque con CarPlay. In questo caso sarebbe bastato sostituire il cavo USB-C per risolvere tutto e far funzionare a dovere CarPlay, un sistema che generalmente soffre di problemi minori rispetto ad Android Auto. La Smartphone Replication sta diventando talmente importante nel mondo automotive che addirittura c’è chi sceglie un sistema operativo anziché un altro proprio in funzione di ciò che si ottiene in auto. Raccontateci pure la vostra esperienza in merito.