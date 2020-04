Uscire da una Tesla mentre Autopilot guida: cosa succede? Il video

Su Autopilot di Tesla, il sistema di assistenza di guida che può gestire l'auto in svariate situazioni, abbiamo visto davvero centinaia di filmati differenti, la prova di oggi però ci mancava: cosa succede se si esce dalla vettura mentre Autopilot è in funzione?

A produrre il video che vedete in pagina è stato lo youtuber Chikichu, che ha messo alla prova Autopilot in diverse situazioni. La prima: staccare la cintura di sicurezza in fase di marcia. La prova è stata eseguita su una strada pubblica (non fatelo assolutamente a casa!) ma alla più bassa velocità possibile con Autopilot inserito, che in ogni caso al distacco della cintura ha subito fermato l'auto.

Seconda prova: aprire la portiera. Aprire una portiera Tesla in fase di marcia è pressoché impossibile, poiché il sistema elettronico la blocca, si può però forzare l'apertura manuale e anche in questo caso Autopilot ferma la vettura. Ultima e terza prova: uscire dal finestrino. Ovviamente si tratta di un test estremo, nessuno mai uscirebbe dal finestrino con l'auto in fase marcia, o almeno lo speriamo vivamente, anche perché Autopilot ha dimostrato di continuare la sua marcia senza problemi.

Evidentemente Tesla non fa un controllo sul peso del sedile, in ogni caso la corsa sarebbe durata poco perché il sistema controlla che sullo sterzo ci sia la pressione delle mani. Tutto questo sarà impossibile quando auto di questo tipo avranno telecamere interne per controllare l'attenzione che il conducente rivolge alla strada. Telecamere o no, come dimenticare lo youtuber che ha saltato una collina con la Model X su una strada pubblica? Comportamenti simili non saranno fermati neppure dalla tecnologia, purtroppo...