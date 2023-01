Qualcuno ha usato una Fiat 500 per oltre 300.000 km senza intoppi: ci credete?

Da ancora prima del lancio delle nuove Fiat 500 e 500X Dolcevita, la compatta della casa italiana si trova nella classifica delle auto più vendute nel Belpaese e, a quanto pare, non intende abbandonarla. La bellezza del modello è però pareggiata da feedback negativi riguardanti l’affidabilità del marchio.

Fiat è da tempo uno dei marchi giudicati tra i peggiori in termini di reliability, ma ciò non significa che tutte le automobili prodotte siano poco sicure o difficili da mantenere. Se non ci credete, sappiate che qualcuno ha usato la Fiat 500 per circa 320.000 chilometri senza il minimo intoppo.

A parlarne è Freddie Dobbs su YouTube in un video di circa 19 minuti, nel quale egli condivide i suoi pensieri sulla Fiat 500 dopo cinque anni di proprietà. L’esemplare in suo possesso è stato acquistato usato nel 2018 a circa 2.400 euro e, proprio nelle ultime settimane, è arrivato a 200.000 miglia (321.000 km), un risultato che certamente stupirà tutti i detrattori della casa torinese. E non mancano numerosi elogi al veicolo!

In primo luogo, Dobbs evidenzia come la protezione dalla ruggine della carrozzeria sia eccellente e come non sia risultato necessario ritoccare la vernice nemmeno dopo tutti quei chilometri. O ancora, premia le soluzioni di stivaggio intelligenti e il motore da 1,2 litri, “tanto semplice quanto affidabile”. Non manca persino un gancio posteriore per trainare un rimorchio da 300 chilogrammi, usato da Dobbs per girare l’Europa; come se non bastasse, l’inglese ha svelato di avere usato la 500 anche come veicolo per le consegne di Amazon a Londra.

Insomma, la berlina bianca a tre porte le ha viste tutte e il proprietario è pienamente soddisfatto. Chissà se qualcuno correrà ad acquistare una Fiat 500 dopo questa “recensione”!

Sapevate invece che la Fiat 500 elettrica è l’EV più venduto in Italia nel 2022?