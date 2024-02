Usato 2024, ecco quali auto compreranno gli italiani: dalla Golf alla Tesla Model 3

Dopo un ottimo 2023, per il mercato dell'usato gli analisti si aspettano un ulteriore incremento per il 2024, anno da poco cominciato. Ma quali saranno le vetture acquistate e quale il budget?

Per rispondere a queste domande ci aiuta il Centro Studi di Autoscout24, a cominciare dal fatto che gli italiani avranno in media un budget di 19mila euro da dedicare alle auto di seconda mano. Il diesel sarà ancora una volta la motorizzazione preferita, con un market share del 41 per cento, mentre le benzina seguiranno a ruota a quota 38 per cento.

In crescita il mercato delle ibride (7%), mentre per il mercato delle auto elettriche, nel 2023 quasi a zero, si prospetta una quota del 2%, un dato in aumento ma comunque ancora contenuto. In ogni caso nel 2023 si è registrato un 46 per cento in più di auto elettriche in vendita su AutoScout24, di conseguenza la tendenza è quella di una crescita.

L'automobilista che cerca una nuova auto punta a sostituire la sua vettura che ha in media più di 11 anni, con una di circa 6 anni e mezzo. L'auto cercata non deve comunque avere più di 76mila chilometri, ma c'è anche chi si accontenterebbe di una vettura da più di 150mila chilometri (solo il 16% degli intervistati).

Ma quali sono le auto più ricercate? Più di quattro persone su dieci cercano SUV e crossover, mentre il 31 per cento punta sulle berline, nonostante il mercato del nuovo sia molto ridotto. Uno su quattro vorrebbe invece una station wagon usata, mentre le city car sono ricercate dal 12 per cento degli automobilisti.

Fra i modelli più ricercati, infine, la Volkswagen Golf è in vetta, seguita dalla BMW Serie 3 e dalla Mercedes Classe A. A completare la top 5 l'Audi A3 e la BMW Serie 1. Fra le ibride, invece, spicca l'Audi A6, mentre fra le elettriche le preferenze sono per lo più orientate verso la Tesla Model 3.