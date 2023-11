Usare iPad per l'infotainment definitivo in auto: si può fare?

Le auto di nuova generazione sono spesso dei computer su quattro ruote, questo dettaglio però da solo non basta per assicurare un’esperienza software di bordo pari a uno smartphone o a un tablet. Le auto più datate neppure le hanno, le funzionalità di infotainment, come risolvere dunque in maniera ingegnosa e soddisfacente? Con un iPad.

A molti fra voi sarà balenata la stessa idea: come posso utilizzare un iPad come centro nevralgico dell’infotainment sulla mia auto? L’utente YouTube Snayps ha realizzato davvero un centro di infotainment gestito interamente da iPad e il risultato sembra eccezionale. Sulla carta vi basta trovare un supporto da auto magnetico su cui agganciare il vostro iPad, il dispositivo poi dev’essere necessariamente Cellular, dotato di 4G, per due motivi sostanziali: da una parte i dati consentono all’iPad di essere sempre connesso e funzionare davvero come un software di infotainment a tutto tondo, dall’altra questi modelli sono gli unici a disporre di GPS, dettaglio fondamentale per utilizzare la navigazione.

DI base dunque la cosa sembra abbastanza semplice, nella pratica invece scopriamo che trovare il giusto supporto da auto non è semplice (Snayps ne ha creato uno in autonomia grazie a una stampante 3D), inoltre l’iPad va in qualche modo “preparato”. Grazie all’app di Apple Comandi e alla recente possibilità software di creare diversi spazi di lavoro in base a un determinato stato di Full Immersion, vi basta scegliere lo stato “Guida” per far partire in automatico il “desktop” che preferite, con le app migliori durante la guida, pensiamo alle mappe, alla musica, al meteo ecc. Non è semplice gestire l’app Comandi in modo così avanzato, nel caso di Snayps viene modificato anche il carattere per essere più grande e leggibile dal posto di guida. L’utente YouTube vi permette in ogni caso di scaricare la sua configurazione già pronta dal suo sito.

Poter sfruttare le mappe di Apple su un veloce iPad Cellular da 11” (se non addirittura da 12,9”) in fase di marcia può essere per molti un vero lusso, inoltre potete navigare con Safari e Chrome, sfruttare la musica di Apple Music o Spotify, tenere d’occhio gli impegni quotidiani con il Calendario. Certo su iPad è possibile sfruttare anche app di streaming come YouTube, Netflix, Disney+ ecc, qui però entriamo in un territorio scottante. In Europa infatti è illegale utilizzare dispositivi che permettono la riproduzione di contenuti video in fase di marcia, anche le Tesla, le Volvo, le Polestar (la Polestar 2 si aggiorna con YouTube e Mappe di Apple), le Audi hanno - ad esempio - app di streaming come YouTube o Disney+, quando l’auto è in movimento però non è possibile utilizzarle, vengono bloccate. Con iPad questo non è possibile e spetta a voi gestirvi in maniera consona, utilizzando tali app solo a vettura ferma; inoltre la Polizia Stradale potrebbe darvi qualche grana qualora vi trovasse con un iPad installato sulla plancia, anche senza la riproduzione di video in corso.

Anche Snayps declina ogni responsabilità (e noi ci accodiamo) dall’utilizzo errato dell’idea, che resta per molti casi geniale. Il software delle auto è spesso inefficiente e poco appagante, mentre un iPad promette un’esperienza utente al top in qualsiasi condizione, con tanto di multitasking, connessione dati, GPS e una quantità di app ineguagliabile da qualsiasi altro software per auto. Certo sulle auto di prossima generazione sarà tutto più semplice, Apple CarPlay prenderà il controllo totale della vettura, dovremo però cambiare modello...