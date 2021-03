Usare la bicicletta nella nuova Zona Rossa: tutte le regole

Purtroppo da lunedì 15 marzo 2021 buona parte d’Italia è in “Zona Rossa”, un semi-lockdown che significa attività commerciali chiuse e impossibilità a uscire di casa senza una valida motivazione. L’allenamento in bicicletta può essere una di queste?

Il nuovo decreto emesso dal Governo Draghi dice espressamente che l’attività sportiva in bicicletta è consentita nonostante la Zona Rossa, anche al di là del proprio Comune se lo sconfinamento è funzionale all’allenamento. Ovvero: non possiamo dedicarci ad altre attività, dobbiamo essere solo “di passaggio” e fare sempre ritorno al Comune di partenza.

Con le medesime regole è consentito fare attività in bicicletta su tutto il territorio del Comune, facendo attenzione a mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone nel caso in cui si faccia “semplice attività motoria”, di due metri nel caso in cui si tratti di allenamento intensivo - e comunque tutto al di fuori del coprifuoco, dalle 22 alle 5 dunque bisogna stare sostanzialmente a casa. Vietato inoltre l’allenamento di gruppo, bisogna allenarsi in modo individuale. Sono dunque rimaste invariate le regole di Natale 2020.

È possibile utilizzare la bicicletta anche per recarsi al lavoro, andare a fare la spesa e tutte le altre attività consentite dal decreto - pensiamo alle attività commerciali rimaste ancora aperte e considerate “essenziali”.