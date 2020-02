Negli USA si vendono più auto elettriche che con cambio manuale

Molti di noi sono cresciuti con il "credo" del cambio manuale, l'unico possibile su un'auto per avere il giusto divertimento. Se in Europa questo tipo di trasmissione ancora tiene duro, in America si vendono più elettriche di auto con cambio manuale.

La trasmissione manuale è praticamente morta negli Stati Uniti, ormai sono gli stessi produttori a non offrirla più come opzione nei loro listini. Nel 2019 poi è arrivato il sorpasso ufficiale: secondo uno studio di Green Car Reports, le EV vendute negli USA lo scorso anno sono state l'1,6% del totale (in crescita dello 0,1% rispetto al 2018), quanto basta per superare le auto a tre pedali, appena l'1,1%, evidentemente acquistate da una manica di eroi tradizionalisti.

Gli automobilisti USA vedono ormai il cambio manuale come i vecchi telefoni a conchiglia, o i famosi BlackBerry con tastiera QWERTY che hanno fatto la storia della compagnia americana ma che oggi sono la preistoria. Emblematica è la storia di quei ragazzi che di recente hanno tentato di rubare un'auto a cambio manuale ma sono stati arrestati...

Con la diffusione delle auto elettriche poi, il cambio manuale sparirà gradualmente in tutto il mondo, Europa compresa, dove il divertimento sarà essenzialmente sostituito dal comfort assoluto. Certo trovare auto a batteria che abbiano ancora il cambio manuale non è fantascienza, Questa Toyota 86 con il motore elettrico di una Nissan LEAF ad esempio ha una trasmissione manuale riadattata artigianalmente... cosa non si fa pur di cedere al "lato oscuro".