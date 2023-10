Tesla abbassa ancora il prezzo della Model 3 negli USA: costa meno della Toyota Corolla

Negli USA la Tesla Model 3 e la Tesla Model Y possono costare meno di un’auto a benzina: è quanto emerge da un nuovo report di Bloomberg. Il quotidiano finanziario afferma che la guerra dei prezzi costa a Tesla 1,2 miliardi di dollari all’anno, questo però permette di raggiungere la parità dei prezzi con le auto tradizionali.

Oltreoceano al Tesla Model 3 costa oggi 38.990 dollari esclusi tasse e servizi extra (come la consegna), 8.700 dollari in meno rispetto al prezzo medio utile all’acquisto di un’auto o di un pick-up a carburante tradizionale. La Tesla Model 3 costa negli USA 6.500 dollari di una BMW Serie 3 entry level, 5.800 dollari meno di una Mercedes-Benz Classe C base.

Se poi al listino Tesla applichiamo i 7.500 dollari di Tax Credit e altri eventuali incentivi statali, la Model 3 arriva a costare quanto una Toyota Corolla a benzina, l'auto più venduta della storia. Stando ai dati EPA, alla Toyota Corolla 2023 servono 1.650 dollari di benzina ogni anno; la vettura costa di base 21.900 dollari, considerando soltanto la spesa per il carburante in tre anni di attività la vettura viene a costare 26.850 dollari. Immaginiamo invece di acquistare una Model 3 a New York, dove sono attivi degli incentivi locali: Tesla stima un risparmio sul carburante pari a 3.000 dollari in tre anni di utilizzo, sommando anche i 7.500 dollari di Tax Credit e i 2.000 dollari offerti dallo Stato di New York la berlina elettrica di Elon Musk potrebbe costare attorno ai 26.490 dollari, esclusi tasse e servizi.

Ovviamente i prezzi cambiano in base allo Stato in cui si acquista la Model 3, affermare però che una berlina elettrica di Elon Musk possa costare quanto una normale auto a benzina negli USA non è così esagerato, anche se il calcolo richiede un minimo di impegno, la parità si raggiunge sul lungo periodo, non nel momento dell’acquisto. In Italia la parità di costo è ancora lontana, il prezzo della Model 3 è in ogni caso super conveniente rispetto a ciò che offre e a ciò che è possibile trovare sul mercato: la nuova Model 3 MY24 vista in anteprima costa attualmente 42.490 euro.