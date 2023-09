Negli USA Tesla imbarazza la concorrenza: Elon Musk domina il 2023

Quando si parla di mercato elettrico, sembra esistere soltanto Tesla, almeno negli USA. A dirlo non siamo noi ma due nuovi grafici elaborati da Reuters e basati sui dati della S&P Global Mobility.

Partiamo dal primo grafico, più generico, che analizza la situazione delle immatricolazioni nei primi 6 mesi del 2023, dall’1 gennaio al 31 agosto. Tesla ha veduto 325.291 vetture, un numero che francamente getta nell’imbarazzo i risultati dei competitor. Chevrolet è il secondo produttore di EV negli Stati Uniti, i dati di vendita però parlano di appena 34.943 unità. Al terzo posto è riuscita a piazzarsi Ford, le vendite però non sono andate oltre i 26.849 veicoli. La classifica continua con Hyundai, Rivian, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen e Kia che, pur avendo portato a casa dei risultati interessanti, non possono affatto competere con ciò che ha messo in piedi Elon Musk.

Arriviamo così a parlare dei singoli modelli, dove la forza dei singoli brand diventa ancora più frammentata - a meno che non ci si chiami Tesla. La Tesla Model Y e la Tesla Model 3 infatti sono di gran lunga i modelli più venduti nei primi 6 mesi del 2023, con la Chevrolet Bolt al terzo posto staccata di decine di migliaia di unità. Ancora più distanti la Volkswagen ID.4, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai IONIQ 5 e il Ford F-150 Lightning. Nel mezzo anche la Tesla Model X, con la società di Elon Musk che ha dunque 3 modelli in Top 10, 4 modelli nella Top 15.

Come ben sappiamo Tesla vola anche in Europa, con gli ultimi dati che hanno fatto segnare +240%.