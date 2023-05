Negli USA le startup di auto elettriche sono sull'orlo di un clamoroso disastro

Se la Tesla Model Y sarà probabilmente l'auto più venduta del 2023, facendo registrare il nuovo record di vendita, dall'altra parte vi sono diverse startup di elettriche Made in Usa che stanno registrando numeri preoccupanti.

Numerose piccole aziende che producono EV stanno infatti attraversando un periodo di crisi per via del fatto che la domanda di auto green oltre oceano non sia ancora esplosa, ed anzi, sarebbe rallentata. A conferma di questo scenario, il fatto che i profitti di Tesla siano diminuiti nel Q1 2023, portando Elon Musk a proferire: “Potremmo vendere Tesla al prezzo di costo facendo comunque soldi”, come risposta provocatoria ai suoi azionisti.

Molte sono le aziende che dopo una sorta di “esplosione”, stanno vedendo le proprie azioni crollare, a cominciare da Lucid Group, che come riferisce la Reuters avrebbe registrato un -36 per cento nelle proprie riserve di liquidità. Non se la passa bene anche Rivian Automotive, sostenuta dal colosso Amazon, le cui azioni sono scese del 25% con una perdita prevista di 1,75 miliardi di dollari, superando quella da 1,59 del 2022.

Come detto sopra, consegne e produzione sono diminuite nel primo trimestre di quest'anno, ma Rivian e Lucid hanno fatto sapere che non renderanno pubblici i numeri delle proprie prenotazioni, cosa che ha spinto l'analista di CFRA Research Garrett Nelson, a commentare con le parole uno "sviluppo inquietante".

Ma non finisce qui perchè Lordstown Motors ha avvertito che potrebbe essere costretta a presentare istanza di fallimento dichiarando alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che richiede "significativi finanziamenti aggiuntivi per eseguire il nostro piano aziendale". Situazione simile in casa Nikola e Arrival: c'è il rischio di un vero e proprio tracollo del mercato?