USA sbeffeggiano l'UE: 'Elettriche hanno vacillato per gli e-fuel, costosi e inesistenti'

Negli scorsi giorni l'Ue ha dato il suo ok agli e-fuel dopo il 2035: i motori endotermici potranno continuare ad esistere ma solo se alimentati dai carburanti elettrici. Una decisione, quella di Bruxelles, che ha lasciato perplessi in molti, a cominciare dalla stampa di settore americana.

Basta vedere cosa scrive Autoblog.com, che a proposito dell'ok dell'Unione Europea agli e-fuel ha commentato: “Sembra inconcepibile che il piano europeo di inaugurare l'era dei veicoli elettrici sia quasi andato storto a causa di una tecnologia proibitivamente costosa che praticamente non è disponibile, ma è esattamente quello che è successo”.

I colleghi d'oltreoceano sottolineano come la Germania sia stata la capofila di questa controversia 'guerra' alle auto elettriche, aggiungendo: “Dato che l'industria automobilistica impiega circa 786.000 persone in Germania, è comprensibile che Berlino tenti di proteggere i posti di lavoro minacciati dalla graduale eliminazione dei motori. Tuttavia, la lotta per gli e-fuel aveva poco senso”.

Sono moltissimi quegli scettici fra gli analisti circa il fatto che gli e-fuel possano dare un contributo reale al raggiungimento della neutralità carbonica, stimando che solo il 2 per cento del parco auto Ue potrà utilizzare i carburanti elettrici nel 2035, così come fatto sapere da Transport & Environment.

Come spiegato anche da Iveco, secondo cui gli e-fuel saranno carburante solo per ricchi, il maggior timore sta nel costo di un litro di questi carburanti, stimato fra i 5 e i 7 euro, così come riferisce BloombergNEF. Il prezzo potrebbe tra l'altro rimanere a lungo così alto, anche anni dopo l'entrata in produzione, a differenza invece di quanto dovrebbe accadere alle auto elettriche, destinate a divenire più convenienti ed efficienti, così come sottolineato dal Al Bedwell di LMC Automotive.

Ma allora come mai la Germania ha spinto per gli e-fuel? Secondo molti a convincere i tedeschi a puntare sui carburanti elettrici sarebbe stata Porsche, (situazione che ovviamente non è possibile verificate e che riportiamo così come scrive Autoblog), che ha investito ben 260 milioni di dollari in una start up in Cile per realizzare carburanti elettrici.

"Gli e-fuel sono un argomento caldo, offrendo un modo per un settore in fase di enorme cambiamento, per ottenere alcune concessioni politicamente utili dalle autorità di regolamentazione – scrive Bedwell di LMC - ma i dati odierni indicano che gli e-fuel saranno relegati a pochissimi veicoli e non decolleranno”. Vedremo cosa accadrà in futuro.