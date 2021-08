In USA i modelli usati più richiesti sono tutti elettrici: le Tesla dominano

Il mondo dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda il settore delle autovetture, si sta dirigendo a spron battuto verso l'elettrificazione completa dei sistemi propulsivi. Il fenomeno è in realtà piuttosto recente, ma i primi effetti della transizione si stanno già abbattendo sul mercato dell'usato.

In base alle ultime statistiche condivise da iSeeCars.com gli automobilisti statunitensi stanno cominciando a preferire le auto completamente elettriche anche nel mercato dell'usato, con la Tesla Model 3 a incarnare il modello più richiesto: gli esemplari restano a listino appena 15,7 giorni prima di essere comprati. Ciò è vero nonostante un valore medio di 46.982 dollari, poiché a quanto pare le EV di Elon Musk non hanno intenzione di svalutarsi.

Al secondo posto tra i modelli meno facili da trovare c'è la Chevrolet Bolt EV, con una giacenza media di 20,8 giorni e un valore di 22.005 dollari. Chiude il podio la Tesla Model S con 21,3 giorni di attesa e 64.205 dollari. Nelle prime dieci posizioni ci imbattiamo in altri tre modelli elettrificati: la Toyota Highlander Hybrid, la Tesla Model X e la Honda Clarity Plug-in Hybrid.

Attenzione, questo non vuol dire che le vetture appena menzionate siano le usate più acquistate in assoluto: i dati indicano esclusivamente l'elevata domanda rispetto all'offerta non ancora capillare. E' facile intuire che, dato il recente debutto di gran parte dei veicoli menzionati, la stragrande maggioranza dei proprietari non abbia ancora intenzione di liberarsene, e questo causa anche un naturale incremento del prezzo.



Per avviarci a chiudere vogliamo virare sui modelli nuovi. Qui è la Chevrolet Corvette a risultare introvabile con una giacenza media in concessionaria di soli 7 giorni (la supercar ha raggiunto cifre mostruose), ma in linea di massima sono le macchine giapponesi e coreane le più desiderate.