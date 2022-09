Dagli USA una e-bike a due posti per la città: trasporta fino a 181 kg

La nuova micromobilità elettrica ci ha ormai mostrato veicoli di ogni tipo, l'e-bike che andiamo a scoprire oggi però ancora ci mancava: Veo ha svelato la sua nuova bici elettrica Apollo a due posti.

Negli USA è classificata come una e-bike di livello 2 e può benissimo essere usata per andare a scuola o al lavoro, insomma è stata pensata per l'uso prettamente cittadino. Non abbiamo mai visto nulla di simile poiché Veo, per filosofia aziendale, progetta tutto in-house, disegna e sviluppa tutti i suoi progetti da zero. Apollo in particolare offre fino a due posti ed è spinto da un motore da 750 W. Volendo è anche possibile sostituire il secondo posto con un cestino cargo, infatti Apollo è capace di trasportare fino a 181 kg in totale, non male per questa categoria di prodotto.

In Europa avrebbe non pochi problemi a esser classificato come e-bike, il veicolo infatti ha un motore troppo potente (in Europa le bici elettriche non possono superare i 500 W) ed è dotato di acceleratore, altro elemento vietato in UE. Sulla velocità invece ci siamo, visto che il massimo è 25 km/h. Non conosciamo ancora il prezzo ufficiale di questo prodotto negli USA, di certo dovrebbe arrivare sulle strade a inizio 2023.



