Negli USA l'auto elettrica si ricarica gratis: parte il servizio FREE di Volta

Fra i vantaggi delle nuove auto elettriche c'è sicuramente il liberarsi dalla benzina e dal gasolio, anche l'elettricità però ha un costo. E se potessimo caricare le nostre EV gratuitamente, per sempre? In America è un sogno possibile grazie a Volta, che ha lanciato un nuovo servizio di ricariche gratuite.

Sembra un'assurdità eppure è un progetto reale, serio, che in qualche modo ricorda ciò che ha fatto Tesla al suo debutto: offrire ricariche gratis a vita per i suoi clienti Model S e X. Ora, con la flotta di Elon Musk cresciuta a dismisura, le cose sono cambiate, con l'azienda che ha iniziato a monetizzare anche con la sua rete energetica.

Volta invece ha programmi diversi: è stata infatti lanciata negli USA la prima delle 150 colonnine FREE che permetteranno la ricarica gratis in DC. Attualmente la colonnina si trova a Norwalk, in Connecticut, prossimamente però ne vedremo altre a Chicago, San Francisco, Washington, Los Angeles e non solo.

Il tutto funziona in questo modo: ogni utente può caricare per 30 minuti liberamente, senza pagare un centesimo, solo allo scoccare del 31esimo minuto si inizia a pagare, questo per scoraggiare abusi del servizio e persone che restano parcheggiate per troppe ore. Le colonnine Fast Charge in questione possono ricaricare a 50 e 100 kW, il che significa che in 30 minuti potremo guadagnare circa 250/280 km - che per essere gratuiti non sono affatto male.

Volta sfrutta inoltre il connettore CCS, già oggi compatibile con molte case come Jaguar, Volkswagen, Renault, General Motors, BMW, Daimler, Ford, FCA, Tesla (ma solo quelle europee), Kia e Hyundai. Un servizio simile potrebbe funzionare anche in Italia?