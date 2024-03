Negli USA un'auto elettrica paga più tasse di una termica, cosa succederà in Italia?

Negli Stati Uniti la transizione elettrica sta procedendo con qualche scossone di troppo per gli utenti, che in alcuni Stati si trovano a pagare più spese e tasse rispetto agli automobilisti termici.

Un nuovo studio di Atlas Public Policy ha scoperto che gli utenti elettrici si trovano a pagare più tasse del termico in ben 36 Stati americani, compreso Washington D.C.; il problema sarebbe quasi tutto nelle ricariche pubbliche, poiché l’energia elettrica sarebbe “sovraccaricata” di ulteriori tasse rispetto a quella prelevata da casa. Gli utenti elettrici messi peggio vivono nello Utah, dove la “penalità” per gli EV è di 368,76 dollari all’anno. La Georgia è il secondo stato più caro, con un extra di 325,61 dollari all’anno, mentre in Kentucky si spendono 260,23 dollari in più all’anno. La Top 10 continua con Tennessee, Alabama, Mississippi, West Virginia, Texas, Oklahoma e North Carolina, dove si spendono 185,54 dollari di extra.

Va decisamente meglio agli utenti elettrici dell’Oregon, dove nonostante i 90 dollari delle tasse di registrazione gli EV pagano comunque 119,49 dollari in meno ogni anno rispetto agli utenti termici. Questo ci porta a parlare di un altro problema, le tasse di registrazione. Poiché chi usa mezzi elettrici non paga tasse sul carburante, diversi Stati obbligano gli utenti EV a pagare tasse di registrazione extra, al fine di colmare il gap annuale.

Peccato che anche le ricariche pubbliche siano appesantite da ulteriori tasse, motivo per cui in alcuni Stati le auto elettriche costano più di quelle termiche. Secondo Moe Khatib, l’autore dello studio, l’unico modo per risparmiare in tasse è ricaricare la propria auto elettrica a casa. Questo vale ovviamente anche in Italia, visto che i prezzi delle colonnine pubbliche al consumo toccano quasi quota 1 euro/kWh in diversi casi, mentre a casa la spesa è di pochi centesimi (e comunque l’Italia ha le ricariche domestiche fra le più care d’Europa). Nel nostro Paese però non tutti hanno il lusso di possedere un vialetto o un box, soprattutto nelle grandi città, dunque tanti proprietari sono (e saranno) costretti a ricaricare pubblicamente, spendendo più degli altri utenti nonostante l’esistenza dei vari abbonamenti.

Inoltre, è lecito aspettarsi qualche nuova tassa per compensare il mancato gettito di IVA e accise sui carburanti; in Italia la diffusione delle auto elettriche è ancora limitata ma fra 10-15 anni le mancate entrate del Governo diventeranno un problema. Ovviamente non vogliamo demonizzare le auto elettriche per partito preso, anzi, non solo i veicoli il problema. È necessario vigilare e osservare l’evoluzione delle cose, sia per quanto riguarda eventuali tasse per gli EV che per i prezzi alle colonnine.