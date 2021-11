Negli USA arrivano forti incentivi sulle moto elettriche: punte di 7.500 dollari

Nel corso degli ultimi mesi il governo degli Stati Uniti ha lavorato alacremente a misure che possano rilanciare l'economia danneggiata dalla pandemia di coronavirus e al contempo incrementare sostanzialmente la lotta al cambiamento climatico.

In questo senso il settore dei trasporti e della mobilità privata non poteva essere lasciato da parte, e in effetti un paio di giorni fa la Camera dei rappresentanti ha dato il via libera al piano "Build Back Better", che prevede incentivi fino a 12.500 dollari sulle EV. In pratica gli automobilisti americani possono portarsi a casa una vettura completamente elettrica sfruttando importanti esenzioni sulle tasse federali.

Adesso però abbiamo ottime notizie anche per i centauri interessati all'acquisto di una motocicletta a emissioni zero, poiché un programma di incentivazione potrebbe coinvolgere anche loro. In effetti la stampa finora ha parlato soltanto di autovetture, ma all'interno di "Build Back Better" c'è dell'altro. Ad oggi le moto elettriche godono già di un incentivo del 10 percento in esenzione da tasse federali, ma questo numero è stato portato al 30 percento con la recente approvazione in camera.

Il credito ha un tetto di 7.500 dollari, e si applicherà soltanto ai modelli che rispettano alcuni requisiti minimi. Questi comprendono l'inclusione di un pacco batteria da almeno 2,5 kWh e una velocità massima superiore alle 45 miglia orarie (72 km/h). Oltretutto sono escluse le moto da cross, mentre non ci dovrebbero essere problemi circa le enduro e simili.



Alcune moto, come la leggerissima e promettente Sondors Metacycle, giocano sul bordo dell'incentivazione, mentre è chiaro che bolidi del calibro della Harley-Davidson LiveWire non possono che rientrarvi e sfruttare appieno il bonus da 7.500 dollari (la moto americana ha ottenuto un record di percorrenza: la Livewire ha percorso 1723 km in 24 ore).



Per quanto concerne i motociclisti italiani la situazione è meno rosea. Spesso per poter accedere agli incentivi massimali bisogna rottamare modelli vecchi e inquinanti, e in caso contrario il tetto di credito è fissato a 3.660 euro.