Negli USA arriva la EV più economica del mondo: costa 5.500 euro

Le EV costano troppo. È questo il pensiero comune degli automobilisti, del resto abbiamo parlato in dettaglio di tutti i dubbi degli italiani sulle auto elettriche e il costo eccessivo è in cima alla lista degli attuali problemi. Tuttavia dalla Cina arrivano soluzioni economiche: negli USA ad esempio è appena sbarcata la EV più economica del mondo.

I nostri colleghi di Electrek sono stati invitati a provare la nuova EV di Changli, una vettura dal design che fa sorridere e che è costruita in modo "cheap" in ogni suo aspetto (anche se la versione americana è meno estrema di quella cinese). Ma cosa offre al di là di un design fuori di testa, che su questo fronte anche noi europei ci siamo dati da fare con la Citroen Ami (per approfondire: Guidare la Citroen Ami è divertimento puro)?

La versione "Grunt" può percorrere appena 32 km con una carica a una velocità massima di 40 km/h, dunque parliamo di un quadriciclo in piena regola; la variante "Pak Yak" ha invece qualcosa di più, 65 km di range, 55 km/h di velocità massima. Nonostante Electric Import Motors abbia portato la vettura negli US, la Changli non ha ancora ottenuto l'omologazione per circolare - e non sappiamo se l'avrà presto.

Ma quanto costa? Il modello base ha un prezzo di 6.500 dollari, il top gamma 8.500 dollari, rispettivamente circa 5.500 euro e 7.200 euro al cambio, non sappiamo dunque quanto valga davvero la pena. Inoltre sono vetture alimentate da batterie al piombo che si possono trovare appena sotto al cassone della versione "pick-up", in Europa la già citata Citroen Ami vincerebbe il confronto a occhi chiusi. Sempre la Citroen Ami è inoltre diventata cargo, può dunque far concorrenza alla Changli pick-up.