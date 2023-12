Urtopia Fusion, la super e-bike con intelligenza artificiale incorporata

Le automobili di nuova generazione sono di giorno in giorno sempre più tecnologiche, una mania che ha conquistato anche i produttori di biciclette - come dimostra la nuova Urtopia Fusion, a metà tra un veicolo e un dispositivo IoT.

La bicicletta non colpisce solo per il suo design squadrato, ha infatti un telaio a V che cattura subito l’occhio, soprattutto nella colorazione promozionale giallo-arancione; si fa notare anche per via di un software di bordo che integra l’intelligenza artificiale di ChatGPT. A cosa può servire l’IA a bordo di una bici? Sulla Urtopia Fusion ci permette di dialogare in maniera diretta con la bicicletta e in linguaggio naturale per chiedere diversi compiti, ad esempio di guidarci verso una destinazione. La particolare e-bike è anche dotata di Bluetooth, WiFi, connessione 4G e GPS. Ciliegina sulla torta: un sensore per le impronte digitali per mettere in funzione la bici.

La Urtopia Fusion si integra alla perfezione con Google Maps, si connette ad Apple Health per tenere conto delle calorie bruciate e persino all’app Strava. A muoverla abbiamo un motore Bafang M510 montato centralmente che eroga 90 Nm di coppia, con 250 W di potenza massima - dunque è perfettamente in regola con le leggi europee. La batteria non è enorme per preservare il design minimale, tuttavia offre 353 Wh con 180 km di autonomia promessa al minimo grado di assistenza. La Urtopia Fusion ha anche un ottimo impianto frenante grazie a dischi idraulici Magura MT4 eSTOP, mentre le ruote sono da 28”. Arrivati a questo vorrete sapere il prezzo di questa speciale e-bike, tuttavia non ne siamo ancora a conoscenza: il prodotto verrà presentato ufficialmente al prossimo CES 2024 di Las Vegas di gennaio, evento al quale verranno snocciolati nuovi dettagli.

Una bici di cui già conosciamo il prezzo, invece, è la prima e-bike super leggera di Decathlon appena lanciata: pesa solo 14 kg nonostante il motore e la batteria.