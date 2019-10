Urtano una Tesla Model 3 in un parcheggio e scappano: l'auto registra tutto

Scappar via senza lasciare tracce dopo aver urtato una vettura parcheggiata, magari all'interno di un parcheggio, è purtroppo una pratica molto diffusa. Se i veicoli di nuova generazione avessero la Modalità Sentinella di Tesla però tutto sarebbe diverso.

Solo in Italia sono 1,3 milioni gli automobilisti che non si assumono le loro responsabilità dopo aver creato un danno, se le vetture registrassero tutto quello che accade attorno a loro però nessuno potrebbe più "sfuggire". È quanto dimostra un nuovo video proveniente da Waltham, Massachusetts, dove una coppia a bordo di un SUV ha urtato una Tesla Model 3 parcheggiata - e con Modalità Sentinella attiva ovviamente.

Questa modalità, come vi abbiamo spiegato in questo speciale, sfrutta tutte le telecamere a bordo delle Tesla per registrare a 360 gradi ciò che succede quando sono parcheggiate. Questo ha permesso, negli ultimi mesi, di risalire a vandali, rintracciare ladri e persino vicini violenti. Oggi il Sentry Mode ha aiutato a risolvere un caso di Hit & Run: Aaron Ding, proprietario dell'auto che ha girato le immagini, aveva parcheggiato presso un supermercato Costco, trovando però al suo ritorno la fiancata destra danneggiata.

Senza i video prodotti dalla sua Tesla tutto sarebbe rimasto nell'ombra, con l'uomo che avrebbe dovuto riparare il danno da solo. Ora invece Ding ha dalla sua non solo i volti dei responsabili, anche la targa del SUV che ha danneggiato la sua Model 3, in pratica ha tutti i dati per procedere con la richiesta di risarcimento. Motivo per cui, lo ripetiamo ancora una volta, tutte le auto di nuova generazione dovrebbero avere un "sistema di sorveglianza" simile.